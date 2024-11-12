Послание в бутылке, отправленное канадцем 26 лет назад, вернулось к отправителю

В Канаде спустя 26 лет послание, помещенное в бутылку, вернулось к своему создателю. Этот сосуд с запиской был обнаружен в озере Сен-Клэр.

Отправителем оказалась Макензи Ван Эйк, которая, будучи ученицей 4-го класса, написала сообщение о состоянии Великих Озер, положила его в пластиковую бутыль и отправила на дно озера, как сообщает People.

Бутылку заметил Ривер Ванденберг, учащийся в той же школе, где училась Макензи. По словам его бабушки, из письма отсутствовала дата, и она предположила, что оно не так давно было написано — в 2023 или 2024 году.

«Мы принесли записку в школу, и в тот же день стало известно, что сообщение датируется 1998 годом», — вспоминает бабушка Ривера. Удивительно, но дочка Макензи — Скарлетт — учится в одном классе с Ривером. Учительница решила устроить сюрприз и прочитала послание в классе.

Макензи признается, что не ожидала, что ее сообщение когда-либо вернется. Этот проект остался в памяти, так как именно тогда в их школе появился первый компьютер, на котором она напечатала своё послание.

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