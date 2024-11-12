Продажи жилья, как и цены, растут в Монреале и Квебеке.

Профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека сообщает, что продажи недвижимости в Монреальском регионе подскочили на 43,8% (!) в октябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Ассоциация утверждает, что продажи жилья в столичном районе переписи населения Монреаля (RMR) за месяц составили 3824 единицы по сравнению с 2659 единицами в октябре 2023 года.

Средняя цена на все типы жилья росла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в частности, цена дома на одну семью выросла на 8,1% до 589 000 долларов в прошлом месяце.

Средняя цена plex выросла на 7,1% до 789 500 долларов, а средняя цена кондоминиума выросла на 6,2% и составила 414 250 долларов.

В регионе Квебек продажи жилья в прошлом месяце выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года .

Также увеличилась средняя цена на все типы жилья, в частности, на 16% соответственно для домов на одну семью (405 000 долларов) и многоквартирных домов (445 000 долларов).

Средняя цена кондоминиума выросла на 8% и составила 269 500 долларов.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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