Ждать ли дальнейшего снижения процентов по ипотеке?

Об этом мы узнаем из резюме обсуждений, предшествовавших последнему решению Центрального банка снизить ключевую ставку с 4,25% до 3,75 %.
Такое значительное снижение не предполагалось членами руководящего комитета. Напротив, некоторые из них даже были обеспокоены негативным сигналом, который пошлет серьезное снижение на 50 базисных пунктов. « Поскольку снижение на 50 базисных пунктов является необычным, некоторые члены выразили обеспокоенность тем, что такое решение может быть истолковано как признак экономических трудностей, говорится в документе.
Однако обсуждалось более скромное снижение на 25 базисных пунктов, которое оставило бы ключевую ставку на уровне 4 %, но участники дискуссий « в целом согласились со снижением на 50 базисных пунктов ».
Уровень инфляции, измеряемый индексом потребительских цен, в сентябре упал ниже целевого показателя Банка Канады в 2%, поэтому его руководители обеспокоены как слишком высокой, так и слишком низкой инфляцией. Они отметили дефляцию в -1,0% в секторе товаров, в то время как инфляция в секторе услуг все еще была высокой и составляла 4%.
Основные факторы влияющие на понижение ставки по кредитам, являются рост населения и цены на жилье. Замедление роста населения, объявленное новыми мерами правительства в отношении иммиграции, станет тормозом для экономики. Кроме того, более низкие процентные ставки и новые правила, расширяющие доступ к ипотечному финансированию, могут привести к более высокому, чем ожидалось, росту цен на жилье.
Участники собрания согласились с тем, что потребуется дальнейшее снижение ключевой ставки .
Картина рынка труда в октябре, ожидаемая в эту пятницу, станет частью размышлений Центрального банка, следующее решение которого по ставкам будет принято 11 декабря.
Учитывая неопределенность, связанную с влиянием президентских выборов в США, экономисты Desjardins считают более вероятным более скромное снижение на 25 базисных пунктов 11 декабря
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