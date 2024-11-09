Ждать ли дальнейшего снижения процентов по ипотеке?

Обеспокоенный слабостью экономики, Банк Канады 23 октября принял решение о необычном снижении своей ключевой ставки на 50 базисных пунктов, но не рассматривал возможность еще большего снижения.

Об этом мы узнаем из резюме обсуждений, предшествовавших последнему решению Центрального банка снизить ключевую ставку с 4,25% до 3,75 %.

Такое значительное снижение не предполагалось членами руководящего комитета. Напротив, некоторые из них даже были обеспокоены негативным сигналом, который пошлет серьезное снижение на 50 базисных пунктов. « Поскольку снижение на 50 базисных пунктов является необычным, некоторые члены выразили обеспокоенность тем, что такое решение может быть истолковано как признак экономических трудностей, говорится в документе.

Однако обсуждалось более скромное снижение на 25 базисных пунктов, которое оставило бы ключевую ставку на уровне 4 %, но участники дискуссий « в целом согласились со снижением на 50 базисных пунктов ».

Уровень инфляции, измеряемый индексом потребительских цен, в сентябре упал ниже целевого показателя Банка Канады в 2%, поэтому его руководители обеспокоены как слишком высокой, так и слишком низкой инфляцией. Они отметили дефляцию в -1,0% в секторе товаров, в то время как инфляция в секторе услуг все еще была высокой и составляла 4%.

Основные факторы влияющие на понижение ставки по кредитам, являются рост населения и цены на жилье. Замедление роста населения, объявленное новыми мерами правительства в отношении иммиграции, станет тормозом для экономики. Кроме того, более низкие процентные ставки и новые правила, расширяющие доступ к ипотечному финансированию, могут привести к более высокому, чем ожидалось, росту цен на жилье.

Участники собрания согласились с тем, что потребуется дальнейшее снижение ключевой ставки .

Картина рынка труда в октябре, ожидаемая в эту пятницу, станет частью размышлений Центрального банка, следующее решение которого по ставкам будет принято 11 декабря.

Учитывая неопределенность, связанную с влиянием президентских выборов в США, экономисты Desjardins считают более вероятным более скромное снижение на 25 базисных пунктов 11 декабря

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