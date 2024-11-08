Драка в Пуэнт-Клэр привела к тому, что мужчина попал в больницу

Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок в службу 911 в 8:50 вечера во вторник о том, что свидетели описали как звук стрельбы на Паркдейл-авеню недалеко от Сент-Луис-авеню.
“Согласно первоначальной информации, между несколькими людьми произошел конфликт”, – сказала представитель полиции Монреаля Кэролайн Шеврефис.
Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили пострадавшего с травмами верхней части тела.
Он был доставлен в больницу, где его состояние остается стабильным.
“Подозреваемый скрылся пешком”, – отметил Шеврефис.
Арестов не было. На месте происшествия был установлен периметр безопасности, позволяющий следователям осмотреть все внимательно.
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