Драка в Пуэнт-Клэр привела к тому, что мужчина попал в больницу

47-летний мужчина находится в больнице после того, как его ударили тупым предметом во время драки в Пуэнт-Клэр на Западном острове Монреаля.

Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок в службу 911 в 8:50 вечера во вторник о том, что свидетели описали как звук стрельбы на Паркдейл-авеню недалеко от Сент-Луис-авеню.

“Согласно первоначальной информации, между несколькими людьми произошел конфликт”, – сказала представитель полиции Монреаля Кэролайн Шеврефис.

Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили пострадавшего с травмами верхней части тела.

Он был доставлен в больницу, где его состояние остается стабильным.

“Подозреваемый скрылся пешком”, – отметил Шеврефис.

Арестов не было. На месте происшествия был установлен периметр безопасности, позволяющий следователям осмотреть все внимательно.

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