Сообщество Майл-Энда хочет повысить безопасность дорожного движения

11-летний мальчик погиб после того, как его сбил грузовик, доставлявший продукты, когда он переходил улицу в монреальском районе Майл-Энд в понедельник вечером.

Полиция Монреаля (SPVM) сообщает, что около 19:30 поступило несколько звонков о столкновении грузовика с пешеходом.

По их словам, грузовик двигался на юг по Парк-авеню, повернул направо на Бернард-стрит и сбил ребенка, пытавшегося перейти перекресток. Полиция сообщает, что обнаружила ребенка с тяжелыми травмами под грузовиком. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался. Водитель, 28-летний мужчина, не пострадал.

Боль и слезы были на лицах всех собравшихся у синагоги, где семья Якоба Аустерлица и их община собрались во вторник, чтобы почтить память погибшего подростка.

Майер Фейг, добровольный фельдшер, был тем, кто должен был уведомить семью о постигшем ее горе.

“Мне было очень тяжело это сделать, очевидно, что они невероятно убиты горем”, – сказал он.

Толпы людей собрались, чтобы поддержать семью. Согласно еврейской традиции, умерших хоронят сразу же, чтобы облегчить их душу.

Расследование продолжается, чтобы установить обстоятельства смерти. Полиция сообщает, что пока еще слишком рано говорить о том, был ли виноват водитель.

Между тем, люди, живущие в этом районе, говорят, что это опасный перекресток для пешеходов, и хотят, чтобы городские власти улучшили освещение в этом районе, чтобы водители могли видеть тех, кто переходит дорогу.

Они также призывают водителей быть более осторожными и дисциплинированными.

Мэр городка Марианн Гигер заявила, что Плато-Мон-Руаяль ищет постоянное решение, например, расширение тротуаров или бордюров.

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