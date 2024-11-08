Лидер Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр обвинил премьер-министра Джастина Трюдо в увеличении числа преступлений, мотивируемых ненавистью, что он связывает с ухудшением экономической ситуации, вызванной правительственной политикой.

По его словам, Трюдо стремится отвлечь общественность от экономических проблем, которые он создал.

«Эти внутренние разногласия — результат его действий», — отметил Пуальевр в ходе парламентских дебатов.

Он также указал на то, что во время правления Трюдо уровень преступлений на почве ненависти в стране увеличился на 251%.

«Поджоги синагог, нападения на еврейские школы, множество сожжённых и осквернённых церквей, а также беспорядки на улицах Брамптона стали свидетелями этого кризиса», — подчеркнул лидер оппозиции.

Не так давно в Брамптоне группа мужчин с палками и флагами, на которых было написано «Халистан», напала на верующих, направлявшихся в индуистский храм.

Индийские власти немедленно осудили это нападение, расценив его как акцию сторонников независимого государства Халистан.

Трюдо также выразил своё осуждение, а полиция задержала троих подозреваемых.

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