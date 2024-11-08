Маск поделился своими планами на случай, если Трамп предложит ему должность в администрации.

Маск заявил, что будет добиваться сокращения числа федеральных агентств в США

В интервью с Такером Карлсоном он заявил: «Я был бы рад внести свой вклад в улучшение эффективности государственного аппарата. В нашей стране существует чрезмерное регулирование и дублирование функций различных агентств».

Маск отметил, что из-за постоянного создания новых органов власти, их обязанности часто ложатся на налогоплательщиков в Америке.

«Бюрократия у нас огромная, и регулирование чрезмерное. Необходимо дать возможность строителям Америки заниматься своей работой», – подчеркивает основатель Tesla и SpaceX.

Кроме того, Маск выразил желание помочь Трампу в повышении качества управления и эффективности власти в США.

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