Nvidia перехватила лидерство у Apple в рейтинге самых ценных компаний мира

Компания Nvidia, производитель полупроводников, стала самой дорогой в мире, согласно отчету Bloomberg от 6 ноября.

По состоянию на 5 ноября рыночная капитализация Nvidia достигла $3,43 трлн, после увеличения стоимости акций на 2,9% в тот день.

Таким образом, Nvidia обошла Apple, которая ранее занимала первое место с капитализацией $3,38 трлн.

Третье место занимает Microsoft с капитализацией в $3,06 трлн.

По информации Bloomberg, прогнозируется двукратный рост доходов компании Nvidia в текущем финансовом году, а на следующий год ожидается увеличение выручки на 44%.

В последний квартал аналитики на Уолл-стрит многократно пересматривали свои прогнозы относительно доходов и прибыли компании Nvidia.

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