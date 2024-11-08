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Новости Nvidia перехватила лидерство у Apple в рейтинге самых ценных компаний мира

Nvidia перехватила лидерство у Apple в рейтинге самых ценных компаний мира

Степан Артемьевский Ноя 8, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Nvidia перехватила лидерство у Apple в рейтинге самых ценных компаний мира отключены 1 Просмотров

Компания Nvidia, производитель полупроводников, стала самой дорогой в мире, согласно отчету Bloomberg от 6 ноября.

 

По состоянию на 5 ноября рыночная капитализация Nvidia достигла $3,43 трлн, после увеличения стоимости акций на 2,9% в тот день.

Таким образом, Nvidia обошла Apple, которая ранее занимала первое место с капитализацией $3,38 трлн.

Третье место занимает Microsoft с капитализацией в $3,06 трлн.

По информации Bloomberg, прогнозируется двукратный рост доходов компании Nvidia в текущем финансовом году, а на следующий год ожидается увеличение выручки на 44%.

В последний квартал аналитики на Уолл-стрит многократно пересматривали свои прогнозы относительно доходов и прибыли компании Nvidia.

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