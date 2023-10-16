Канадского профессора подвергли травле за вопрос Путину

Профессор Университета Манитобы Радика Десаи подверглась критике за участие в клубе «Валдай», где она задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину.

Профессор Университета Манитобы Радика Десаи подверглась критике за участие в клубе «Валдай», где она задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину.

Участие Десаи в форуме осудили коллеги ученого и журналисты. Особое возмущение тех, кто нападает на профессора, вызвал вопрос профессора об отношении Путина к приглашению в канадский парламент бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки. Также Десаи обвиняют в том, что она нарушила санкции Канады в отношении клуба «Валдай».

В интервью CBC Десаи подчеркнула, что с юридической точки зрения она не нарушала режима санкций, так как ее визит не носил деловой природы. Но даже если относиться к участию в форуме как к деловому контракту, санкции не могут на него распространяться, так как согласие на участие в форуме было дано задолго до наложения санкций, пояснила профессор. Она подчеркнула, что вместе с мужем, с которым они тогда путешествовали по Китаю, а затем посетили «Валдай», изучили внимательно юридическую сторону вопроса, прежде чем поехать на форум.

Что касается ее вопроса, как считают критики Десаи, сыгравшего на руку Путину, она заявила, что не сделала ничего, за что ей было бы стыдно.

«Я понимаю [что вызывает осуждение других], но моральное осуждение вызывает то, что сделал парламент, — заявила она в ответ на замечание журналистки, что ее диалог с Путиным многие осуждают. — Меня шокировало, что там было более 400 человек в парламенте и ни один из них не сказал: «Минутку! Нам не стоит этого делать». Для меня это главная проблема».

«Я думаю, я должна делать то, что считаю правильным. Я должна следовать тому, что считаю истинным. Это то, что я делаю», — подчеркнула она.

Напомним, Путин несколько раз высказывался по поводу овации, которую устроили в канадском парламенте 98-летнему эсэсовцу. Выступая в Бишкеке, он назвал это зрелище «диким».