Китай и Индонезия останутся крупнейшими покупателями канадской пшеницы

Китай в 2023 году импортирует 11 млн тонн пшеницы, что меньше прошлогодних 13,28 млн тонн, но значительно выше среднего пятилетнего уровня в 6,5 млн тонн, 13 октября сообщило сетевое издание The Western Producer, ссылаясь на данные министерства сельского хозяйства США (USDA).

Китай в 2023 году импортирует 11 млн тонн пшеницы, что меньше прошлогодних 13,28 млн тонн, но значительно выше среднего пятилетнего уровня в 6,5 млн тонн, 13 октября сообщило сетевое издание The Western Producer, ссылаясь на данные министерства сельского хозяйства США (USDA).

Индонезия, по прогнозу, закупит 10 млн тонн пшеницы, несколько увеличив импорт с 9,57 млн тонн в 2022 году. Закупки соответствуют среднему показателю 2017–2021 годов в 10,7 миллиона тонн.

Китай и Индонезия являются крупнейшими покупателями пшеницы в мире. «Китай — долгосрочный и постоянный покупатель, который ценит канадское качество», — сказал директор по рыночной информации и торговле Cereals Canada Лейф Карлсон.

Служба зарубежного сельского хозяйства при министерстве сельского хозяйства США (FAS) со ссылкой на данные национального бюро статистики Китая (NBS), сообщила, что производство яровой пшеницы в стране снизилось на 0,9% в 2023–2024 годах. Это первое снижение за семь лет.

Весенние дожди в Китае снизили урожайность в ключевых регионах. Посевные площади под пшеницей выросли на 0,4%. Урожайность снизилась на 1,3%. «Выборочное исследование, проведенное известной агрофирмой, показало, что производство яровой пшеницы снизилось на 10%», — сообщила FAS.

В Китае собрано 136,5 млн тонн пшеницы. На корм животным направят 37 млн тонн. Годом ранее на корм пошел 31 млн тонн. Пшеница заменяет кукурузу в кормовых рационах. Цена на кормовую пшеницу в сентябре была ниже примерно на $27 за тонну, чем на кукурузу.

Пшеница может полностью заменить кукурузу в кормах для кур и от 10% до 100% в кормах для свиней. С января по август 2023 года Китай закупил 9,4 млн тонн пшеницы.

«Доходы Индонезии выросли на 27% с 2015 года и, возможно, вырастут еще на 48% к 2030 году. Этот обширный архипелаг является домом для быстро растущего среднего класса», — пояснил экономист EDC Стюарт Бергман.

В долгосрочной перспективе экономика Индонезии будет расти на пять-шесть процентов в год. Импорт страны вырос на 30% с 2015 года до $240 млрд в год и, как ожидается, будет расти на семь процентов в год в течение следующих пяти лет.