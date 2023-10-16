Конституционный суд Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента

Нарушение Конституции Грузии президентом страны Саломе Зурабишвили установил Конституционный суд Грузии.
Ранее правящая партия «Грузинская мечта» запустила процедуру импичмента президента. Зурабишвили обвиняют в том, что она без согласования с правительством отправилась в турне по странам ЕС для встречи с главами стран и обсуждения вопроса евроинтеграции Грузии.
«Конституционный суд Грузии установил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своих рабочих визитов за границу 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года осуществляла свои представительские полномочия в сфере внешних сношений без участия правительства Грузии, тем самым нарушив пункт первый статьи 52 Конституции Грузии. Суд приходит к выводу, что это нарушение Конституции», — заявил председатель Конституционного суда Грузии Мераб Турава, добавив, что заключение пересмотру или обжалованию не подлежит.
Стоит отметить, что Зурабишвили не присутствовала на рассмотрении конституционного иска 3–5 октября. Со стороны обвинения в суде выступал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, который является также доктором наук и специализируется на конституционном праве.
Согласно процедуре, теперь вопрос импичмента должен рассмотреть парламент, для его принятия нужны 100 голосов депутатов, тогда как у парламентского большинства есть всего 84 мандата.
Власти обвиняют президента в том, что она перешла на сторону оппозиции и пытается помешать предоставлению Грузии статуса кандидата ЕС. Весной 2023 года в парламенте Грузии она заявила, что статус кандидата заслужил народ Грузии, а не правительство. Зурабишвили также поддержала в начале марта 2023 года протесты против принятия закона об обязательной регистрации иностранных агентов, которые вылились в беспорядки.