Конституционный суд Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента

Нарушение Конституции Грузии президентом страны Саломе Зурабишвили установил Конституционный суд Грузии.

Нарушение Конституции Грузии президентом страны Саломе Зурабишвили установил Конституционный суд Грузии.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» запустила процедуру импичмента президента. Зурабишвили обвиняют в том, что она без согласования с правительством отправилась в турне по странам ЕС для встречи с главами стран и обсуждения вопроса евроинтеграции Грузии.

«Конституционный суд Грузии установил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своих рабочих визитов за границу 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года осуществляла свои представительские полномочия в сфере внешних сношений без участия правительства Грузии, тем самым нарушив пункт первый статьи 52 Конституции Грузии. Суд приходит к выводу, что это нарушение Конституции», — заявил председатель Конституционного суда Грузии Мераб Турава, добавив, что заключение пересмотру или обжалованию не подлежит.

Стоит отметить, что Зурабишвили не присутствовала на рассмотрении конституционного иска 3–5 октября. Со стороны обвинения в суде выступал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, который является также доктором наук и специализируется на конституционном праве.

Согласно процедуре, теперь вопрос импичмента должен рассмотреть парламент, для его принятия нужны 100 голосов депутатов, тогда как у парламентского большинства есть всего 84 мандата.

Власти обвиняют президента в том, что она перешла на сторону оппозиции и пытается помешать предоставлению Грузии статуса кандидата ЕС. Весной 2023 года в парламенте Грузии она заявила, что статус кандидата заслужил народ Грузии, а не правительство. Зурабишвили также поддержала в начале марта 2023 года протесты против принятия закона об обязательной регистрации иностранных агентов, которые вылились в беспорядки.