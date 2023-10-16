Что было и чем люди жили — самые разнообразные сведения

И вновь с нами самые разные факты и сведения из истории, из географии, да и из самых разных областей человеческого знания.

После кончины царя Александра I в 1825 году, граф Аракчеев завещал 50 тысяч рублей за наилучшую историю царствовавание императора. Вручить премию были должны в 1925 году. Однако, премию так и не вручили, хотя за сто лет набежали изрядные проценты. Но Октябрьская революция распорядилась деньгами по-своему. А вот сегодня не время ли вернуться к вопросу?

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Якобы, Михаил Ломоносов поступил в московскую Славяно-греко-латинскую академию, выдав себя за сына холмогорского мелкопоместного дворянина, так как крестьянских детей в академию не принимали. Но в академии требовали документы, включая метрики, церковные акты о рождении, в которых записывалось социальное положение соискателя, сопроводительные письма родителей и крестных родителей, проводили вступительные экзамены. Ну, и как объясним всё это? Миф.

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Слово «куб» происходит от греческого слова kubos, означающего «игральная кость». Слово «трапеция» – от слова «стол» (трапеза – отсюда же), слово «ромб» от слова «бубен». А слово «мода» происходит из латинского языка, где оно означало меру, правило, указание, предписание, способ и т.д., а не «кратковременное господство вкуса и пристрастий». Modus vivendi, так сказать. Во многих языках оба значения сохранились.

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Сарпинка – тончайшая хлопчатобумажная ткань в клеточку или в полоску. Смешное слово.

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Город Солт-Лейк-Сити был основан 24 июля 1847 мормонами, которые наконец-то нашли убежище в безлюдной долине Большого Солёного Озера в штате Юта. За первый год в городе поселились до 1000 семей.

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Нижегородская ярмарка основана 25 июля 1817 года. Она заменила Макарьевскую ярмарку (а не Костромскую, как часто ошибочно полагают).

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В последнем бою адмирал Нельсон одержал победу над объединенной франко-испанской эскадрой у мыса Трафальгар, вблизи города Кадис. Адмирал был убит, но англичане одержали блестящую победу. Между тем, всю жизнь Нельсона укачивало на море. Поэтому все памятники этому флотоводцу стоят спиной к воде.

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Общеизвестно, что комедия «Ревизор» родилась благодаря совету А.С.Пушкина, который в письме Н.В.Гоголю предложил сюжет этой пьесы в ответ на просьбу Гоголя дать какой-нибудь любопытный сюжет.

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Самую дорогую картину продали в 1990 на аукционе Кристи в Женеве. Она была продана за 82,5 миллионов долларов, это был «Портрет доктора Гаше» Ван Гога. В 1987 году картину Ван Гога «Ирисы» продали за 53,9 миллионов долларов.

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Самая дорогая жемчужина, когда-либо проданная на аукционе, была жемчужина Legran. Эту жемчужину яйцевидной формы, весом в 15, 13 гран, продали за 854,280 долларов на аукционе Кристи в Женеве.