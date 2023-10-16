Reuters потребовало провести расследование гибели журналиста на юге Ливана

Провести тщательное расследование гибели оператора агентства Reuters Исама Абдаллы потребовало от армии обороны Израиля (IDF) руководство информационного агентства, 14 октября сказано в заявлении президента Reuters Пола Баскоберта на сайте агентства.

Провести тщательное расследование гибели оператора агентства Reuters Исама Абдаллы потребовало от армии обороны Израиля (IDF) руководство информационного агентства, 14 октября сказано в заявлении президента Reuters Пола Баскоберта на сайте агентства.

Ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщал 13 октября, что сотрудник агентства Reuters Исам Абдалла был убит на Юге Ливана после израильского удара по автомобилю, в котором журналист перемещался.

Агентство подтвердило его смерть. Пока Временные силы ООН в Ливане ведут расследование, при каких обстоятельствах группа журналистов попала под обстрел на границе с Израилем.

IDF собирается рассмотреть инцидент, в результате которого погиб Абдалла, а также получили ранения несколько корреспондентов, в том числе двое сотрудников Reuters, журналисты Франс Пресс и телеканала al-Jazeera, сказано на сайте.

«Призываем армию обороны Израиля провести тщательное, быстрое и прозрачное расследование. Для журналистов критически важно иметь возможность свободно и безопасно передавать новости», — заявило руководство.

«Мы повторяем наши запросы, которые мы уже несколько дней направляли израильским властям с требованием разъяснить правила взаимодействия и предоставить гарантии, что в рамках военных операций Израиля журналисты и офисы Рейтер в Газе не станут целями. Нам до сих пор никто не ответил», — подчеркнули в агентстве.

Агентство Reuters обратилось с призывом к IDF Израиля: «уважать СМИ и работать с ними, чтобы гарантировать безопасность всех работающих в регионе журналистов».