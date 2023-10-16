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Новости Reuters потребовало провести расследование гибели журналиста на юге Ливана
Фото: https://radio1.news/

Reuters потребовало провести расследование гибели журналиста на юге Ливана

Виктория Христова Окт 16, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Reuters потребовало провести расследование гибели журналиста на юге Ливана отключены 33 Просмотров

Провести тщательное расследование гибели оператора агентства Reuters Исама Абдаллы потребовало от армии обороны Израиля (IDF) руководство информационного агентства, 14 октября сказано в заявлении президента Reuters Пола Баскоберта на сайте агентства.

Провести тщательное расследование гибели оператора агентства Reuters Исама Абдаллы потребовало от армии обороны Израиля (IDF) руководство информационного агентства, 14 октября сказано в заявлении президента Reuters Пола Баскоберта на сайте агентства.

Ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщал 13 октября, что сотрудник агентства Reuters Исам Абдалла был убит на Юге Ливана после израильского удара по автомобилю, в котором журналист перемещался.

Агентство подтвердило его смерть. Пока Временные силы ООН в Ливане ведут расследование, при каких обстоятельствах группа журналистов попала под обстрел на границе с Израилем.

IDF собирается рассмотреть инцидент, в результате которого погиб Абдалла, а также получили ранения несколько корреспондентов, в том числе двое сотрудников Reuters, журналисты Франс Пресс и телеканала al-Jazeera, сказано на сайте.

«Призываем армию обороны Израиля провести тщательное, быстрое и прозрачное расследование. Для журналистов критически важно иметь возможность свободно и безопасно передавать новости», — заявило руководство.

«Мы повторяем наши запросы, которые мы уже несколько дней направляли израильским властям с требованием разъяснить правила взаимодействия и предоставить гарантии, что в рамках военных операций Израиля журналисты и офисы Рейтер в Газе не станут целями. Нам до сих пор никто не ответил», — подчеркнули в агентстве.

Агентство Reuters обратилось с призывом к IDF Израиля: «уважать СМИ и работать с ними, чтобы гарантировать безопасность всех работающих в регионе журналистов».

 

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