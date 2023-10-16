Сборная Канады определилась с главным тренером на МЧМ-2024

Daily Faceoff со ссылкой на пресс-службу сборной Канады сообщает, что Алан Летанг будет тренером сборной Канады на молодёжном чемпионате мира 2024 года, который пройдёт в Швеции с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

Daily Faceoff со ссылкой на пресс-службу сборной Канады сообщает, что Алан Летанг будет тренером сборной Канады на молодёжном чемпионате мира 2024 года, который пройдёт в Швеции с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года. Жиль Бушар, Шон Клоустон и Скотт Уокер будут помощниками тренера.

Летанг был помощником главного тренера команды в 2020 и 2023 году. Оба раза Канада выиграла золото. В OHL специалист работает главным тренером в клубе «Сарния Стинг».

Генеральный менеджер «Летбридж Харрикейнз» Пит Анхольт и бывший игрок НХЛ Брент Сибрук присоединятся к команде и займут руководящие должности. Сибрук выигрывал золото на юношеском чемпионате мира 2005 года. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли также помог Канаде завоевать золото на Олимпийских играх — 2010.