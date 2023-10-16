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Опрос показывает, что растет число миллениалов, откладывающих планы по покупке жилья

Olga Ouspenski Окт 16, 2023 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Опрос показывает, что растет число миллениалов, откладывающих планы по покупке жилья отключены 24 Просмотров

Согласно новому опросу Zoocasa, повышенные процентные ставки и растущая стоимость жизни вынудили 67% канадских миллениалов отложить покупку жилья.

Согласно новому опросу Zoocasa, повышенные процентные ставки и растущая стоимость жизни вынудили 67% канадских миллениалов отложить покупку жилья.

Оказалось, что эта тенденция распространяется на поколения: 69% представителей поколения X и 46% опрошенных “бумеров” заявили, что отложили свои планы по покупке.

По всем демографическим показателям 62,1% канадцев сообщили о задержке с покупкой жилья из-за многолетне высоких процентных ставок (29,4%) и растущих цен на жилье (27,9%).

“В частности, арендаторы, из которых почти 50% составляют миллениалы, столкнулись с трудностями при выходе на рынок жилья”, – сказал Зоокаса, отметив, что “81,1% респондентов опроса, которые являются арендаторами, говорят, что они откладывали покупку жилья, и из них большинство ссылаются на высокие цены на жилье в качестве причины”.

Несмотря на эти колебания, 65,9% канадцев заявили, что они все равно рассмотрят возможность покупки дома в будущем, сообщает Zoocasa. Наиболее желаемыми классами активов для предполагаемых покупок были постоянные дома (46,1%), дома меньшего размера (16,4%) и инвестиционная недвижимость (13,7%).

Оказалось, что намерения приобрести жилье наиболее сильны у представителей поколения Z (80%) и миллениалов (75%).

В то же время рынку не следует рассчитывать на то, что эти группы увеличат показатели продаж жилья в ближайшее время.

“Вполне вероятно, что мы не увидим выхода этих покупателей на рынок до тех пор, пока процентные ставки не начнут снижаться, что, как многие ожидают, произойдет в середине 2024 года, поскольку 66,5% респондентов заявили, что планируют подождать год или дольше, прежде чем покупать жилье”, – сказал Зоокаса.

“Это мнение было довольно равномерно разделено между поколениями: 69% бумеров, 64% представителей поколения X и 65% миллениалов планировали подождать год или дольше”.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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