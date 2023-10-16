C 18 по 31 октября в Монреале проходит очередной Фестиваль SPASM

Двадцать второй монреальский Фестиваль SPASM кино и видео SPASM стартует 18 октября. Слабонервным запереться и не выходить на улицу.

18 октября стартует очередной, уже двадцать второй Монреальский фестиваль SPASM. SPASM – это фестиваль кино и видео, посвященный жанрам ужасов, фантастики, комедии и экспериментального кино. Он проводится ежегодно с октября 2002 года, на нём представлены как местные, так и иностранные короткометражные и полнометражные фильмы. Разумеется, такой фестиваль не может не проходить в преддверии Хэллоуэна.

В программе 2023 года масса фильмов ужасов квебекских, канадских, американских, азиатских и европейских авторов. Большая часть мероприятий и показ фильмов проходят в театре PLAZA.

Заявленные цели фестиваля SPASM — открыть публике новые таланты и отдать дань уважения классикам жанра. Фестиваль также организует специальные мероприятия, включая концерты, тематические вечера, мастер-классы и выставки В пятницу 27 октября и во вторник 31 октября в театре PLAZA проводятся Особые вечера ужаса – Horreur SPASM. В субботу, 28 октября в театре PLAZA состоится костюмированный бал в честь Хэллоуина. Без ужасающих костюмов вход запрещён!

В принципе, Фестиваль SPASM завоевал свое достойное место в череде монреальских фестивалей и стал одним из самых оригинальных и необычных фестивалей в Монреале, который привлекает любителей кино, которые не боятся испытать сильные эмоции.

Если вы хотите узнать больше о монреальском фестивале SPASM, вы можете посетить его официальный сайт: https://www.spasm.ca/ На этом сайте вы найдете программу фестиваля, информацию об участниках, билеты и контакты. Вы также можете посмотреть трейлеры некоторых фильмов, которые были показаны на прошлых выпусках фестиваля.

Адрес театра PLAZA: 6505 Rue St-Hubert, Montréal, QC H2S 2M5.