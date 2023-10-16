МИД Канады сообщил о 5 погибших канадцах при эскалации конфликта в Израиле

До пяти выросло число граждан Канады, погибших в ходе обострившегося палестино-израильского конфликта, заявила помощник заместителя министра консульской безопасности и управления чрезвычайными ситуациями Джули Сандей 15 октября на брифинге.

До пяти выросло число граждан Канады, погибших в ходе обострившегося палестино-израильского конфликта, заявила помощник заместителя министра консульской безопасности и управления чрезвычайными ситуациями Джули Сандей 15 октября на брифинге.

«К сожалению, подтверждена гибель одного канадца, числящегося пропавшим. Также у нас имеется подтверждение еще одной смерти. В результате министерство иностранных дел подтверждает смерть пяти канадцев», — сообщила чиновница.

Она подчеркнула, что трое канадцев по-прежнему числятся пропавшими без вести, и власти страны продолжают следить за развитием ситуации с ними.

Напомним, 11 октября министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что в зоне конфликта погибло трое канадцев. А первые два канадских эвакуационных рейса покинули Израиль, вывоза 281 гражданина Канады и членов их семей еще 12 октября.

Первый рейс вылетел из Тель-Авива утром 12 октября со 128 пассажирами на борту и приземлился в Афинах. Второй, со 153 пассажирами, отправился вечером. Для эвакуационной операции были задействованы военные самолеты Airbus CC-150 Polaris.

Далее эвакуированных повезет авиакомпания Air Canada. Она должна доставить их в Торонто. Такой рейс отправился днем 13 октября.