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Главный корпус Монреальского университета. Фото Меган Хорхенсен.

Монреальский Университет

Megan Jorgensen Окт 16, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Образование, Общество Оставить комментарий 44 Просмотров

Что из себя представляет Монреальский Университет

Университет Монреаля (Université de Montréal) — один из крупнейших франкоязычных университетов в мире и один из ведущих исследовательских университетов в Канаде.

Монреальский Университет расположен, как яствует из название Монреале, и ближайшая станция метро (на синей линии), носит как раз название — Université de Montréal (неожиданно, правда?)

Основанный в 1878 году, это университет быстро стал одним из самых важных центров высшего образования в Канаде. Сегодня на всех его кафедрах, отделениях и школах учатся более 60 000 студентов, которые изучают гуманитарные, естественные, социальные и технические науки, медицину и дисциплины другие.

Университет предлагает более 650 программ обучения, включая бакалавриат, магистратуру и докторантуру. Программы обучения охватывают самые разные специальности. Но кроме обучения студентов, Монреальский Университет известен своей научной и исследовательской деятельностью. При нём действуют множество исследовательских центров и лабораторий, специализирующихся в различных областях знания.

Кампус университета включает в себя множество зданий, включая библиотеки, исследовательские лаборатории, столовые, спортивные комплексы и студенческие общежития. Хотя, как сказано выше, ближайшая станция метро, это станция Université de Montréal, но ряд зданий находятся ближе к станциям Côte-des-Neiges и Édouard-Monpetit (синей линии).

Университет сотрудничает с множеством учебных и исследовательских учреждений по всему миру. Студентам предоставляются различные возможности для участия в научных исследованиях, стажировках и обменах.

Université de Montréal привлекает большое количество иностранных студентов каждый год, и это делает его одним из наиболее международно ориентированных университетов в Канаде. Иностранные студенты приходят из различных стран мира, чтобы изучать разнообразные дисциплины. Они составляют значительную долю « студенческой популяции », обогащая культурное и академическое разнообразие университета.

Высокий уровень обучения и широкие и крепкие связи Монреальского университета с бизнесом, наукой и политиками предоставляют серьёзную основу для карьерного развития выпускников. К тому же, Université de Montréal занимает высокие позиции в международных и канадских рейтингах университетов, особенно в области медицинских исследований.

Так что, этот университет очень хорошее место для учёбы для тех, кто хочет учиться на французском языке и заниматься научными исследованиям.

Заметим, что часто можно увидеть утверждение, что Université de Montréal был первым франкоязычным университетом в Канаде, но это ошибочное мнение – Université de Montréal не был первым франкоязычным университетом в Канаде. Первым франкоязычным университетом в Канаде был Université Laval, основанный в 1663 году в городе Квебек. И как мы упомянули, Université de Montréal был основан позже, в 1878 году.

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