Иммиграция с Александрой Мельниковой. МОГУТ ЛИ АННУЛИРОВАТЬ КАНАДСКОЕ ГРАЖДАНСТВО? ДА, НО всегда есть НО….

Рубрика – истории из иммиграционной практики….

Клиент пришел на консультацию ПОСЛЕ ОТКАЗА В ФЕДЕРАЛЬНОМ СУДЕ с вопросом – А что делать дальше?

Молодой человек получил беженство в 2003, ПМЖ в 2005 и Канадское гражданство в феврале 2011. А в октябре 2021 года его Канадское гражданство аннулировали на основании того, что он скрыл тот факт, что уже дважды подавал на беженство в США по поддельным паспортам (то есть используя другую личность).

Канадский Закон о гражданстве с 1985 года предусматривает, что департамент по иммиграции “может аннулировать гражданство, если Министр убежден, что человек получил, сохранил, отказался или возобновил свое гражданство на основании подделки документов или мошенничества или умышленного сокрытия существенных фактов.”

Министр может НЕ АННУЛИРОВАТЬ гражданства несмотря на то, что оно было получено на основании ложного предоставления фактов или мошенничества или умышленного сокрытия существенных обстоятельств, если убежден, что НА ЭТО БЫЛИ особые обстоятельства .

Мошенничество стало известным после того, как мужчина пытался заехать в США по уже канадскому паспорту в 2013 году. В тот момент и вскрылась неприглядная правда. Почти 4 (четыре) года шли судебные распри и в 2017 году, молодому человеку, казалось бы, нереально повезло. В июне 2017 года процесс аннулирования Канадского гражданства был ПОЛНОСТЬЮ ОТМЕНЕН в связи с решением по очередному делу в Верховном суде. В нем было заявлено, что процесс аннулирования гражданства не соответствуют Канадской хартии прав и свобод. НО, в феврале 2018 года, после внесения поправок в Закон о гражданстве, процесс аннулирования канадского гражданства возобновился .

На сегодняшний момент количество дел по аннулированию гражданства увеличилось в разы, и мы прогнозируем, что их будет еще больше. В первую очередь это связано с тотальным переходом на цифровую обработку файлов, использование компьютерной базы данных и доступа к личной информации тех или иных аппликантов по всему североамериканскому континенту и стран Евро союза. Как говорится, скрыть что-либо в наш век компьютерных технологий становится очень тяжело.

Можно ли что-то сделать если вам пришло письмо о намерении аннулировать гражданство? Можно, если действовать быстро. Ведь на опротестование вам дается всего 60 дней. После того как ваше гражданство аннулируется, вы становитесь временным резидентом (туристом) и вам нужно будет начинать все сначала. Но, даже в этой, казалось бы, непростой ситуации есть определенные выходы.

Александра Мельникова, лицензированный иммиграционный консультант

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Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду, с отдельными лицензиями на провинции Квебек, Саскачеван и Манитоба, а также отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.

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