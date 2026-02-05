В Квебеке растёт тревога по поводу качества новостроек, и история одного почти нового дома в Сен-Юбере это наглядно показывает. Жильё, которому едва полгода, уже поражено плесенью, страдает от плохой изоляции и небрежной отделки, но опытный инспектор по зданиям называет его «ещё неплохим» — по сравнению с тем, что он обычно видит.

Известный инспектор Отман Бенуаттаф, работающий под псевдонимом Inspecteur Inspecto, осмотрел трёхэтажный дом и сразу заметил дефекты фасада, указывающие на спешку и отсутствие перфекционизма у застройщика. По его словам, наиболее серьёзные проблемы часто скрываются снаружи: внешние работы делаются слишком быстро, потому что подрядчики ведут слишком много проектов и стремятся скорее перейти к следующему объекту.

Список недочётов в доме в Сен-Юберe длинный. Есть «мелочи», которые выдают невнимательность — нет гидроудавителя под раковиной в ванной, неправильно выведены водостоки, видны оголённые провода. Но есть и ошибки, которые выглядят как сознательная экономия: например, недостаточная теплоизоляция. В межкровельном пространстве нередко засыпают минимальный слой целлюлозного утеплителя — со временем он оседает, и задекларированные 11 дюймов превращаются в 8 дюймов уже через год.

Дом за 710 000 долларов, как выяснилось, имеет целый ряд дефектов, которые противоречат критериям Garantie de construction résidentielle (GCR). Это означает, что застройщика обязали устранить их в течение шести месяцев. Но инспектор предупреждает: мелкие, незаметные глазу детали могут со временем привести к серьёзным повреждениям — инфильтрации воды, гниению конструкции, скрытой порче, которая проявится уже после истечения гарантийного срока.

Похожая картина наблюдается и в других районах. Во время другой инспекции, на этот раз в Буа-Брияне на Северном берегу Монреаля, ещё до входа в дом инспектор заметил ошибки: неправильно установленные элементы кровли и фасции под водостоками, что грозит проникновением воды, а также опасный задний балкон с плохо закреплёнными перилами, деревом в контакте с грунтом и отсутствующими металлическими крепежами (étriers) под настилом. Новый водосток без элементарного удлинителя, отводящего воду от фундамента, — типичная, легко исправимая ошибка, которая при этом часто приводит к инфильтрации.

Инспектор отмечает ещё одну тревожную тенденцию: материалы в целом стали хуже по качеству, а некоторые подрядчики буквально разбирают работу предшественников, чтобы «перекладывать» и счёт, и ответственность.

На этом фоне власти затеяли реформу. С октября 2027 года вступит в силу новый Règlement sur l’encadrement des inspecteurs en bâtiment d’habitation (REIBH), который наконец введёт единые правила для инспекторов. Все, кто хочет заниматься инспекцией жилья в рамках сделки купли-продажи, будут обязаны получить специальный сертификат по новой норме Бюро стандартизации Квебека.

Для Ассоциации инспекторов в зданиях Квебека (AIBQ) это логичный шаг: её президент Дени Сен-Обен напоминает, что их члены уже давно обязаны иметь диплом колледжа и проходить постоянное обучение. По его оценке, в провинции сейчас работает около 250 «неквалифицированных» инспекторов, и новый регламент должен сократить это число.

Параллельно GCR ужесточает свои требования: с 2029 года здания, подпадающие под программу, должны будут проходить как минимум три инспекции, одна из которых — до закрытия стен. Организация расширяет круг специалистов, допущенных к этим проверкам: помимо архитекторов, технологов и инженеров, участвовать смогут и квалифицированные инспекторы по новым правилам REIBH, даже без членства в профессиональном ордене.

Сен-Обен подчёркивает, что инспекторы годами добиваются создания профессионального ордена: у ассоциации есть кодекс этики, дисциплинарный комитет и требования к повышению квалификации, но правительство пока не идёт на формальное учреждение ордена.

Среди наиболее частых проблем в новостройках эксперты называют:

трещины и бреши в фундаментах;

отсутствие удлинителей на водостоках (вода сливается у самых стен);

дефектную теплоизоляцию чердачных пространств;

недостаточную герметичность окладов, примыканий и оболочки здания;

входные ступени, которые не выровнены по уровню.

Инспекторы предупреждают: в условиях климатических изменений поведение материалов и самих зданий меняется, а адаптироваться к этому нужно намного быстрее. Для покупателей это означает одно — без квалифицированной независимой инспекции даже «совершенно новый» дом далеко не гарантирует спокойствия и безопасности.

