В Броссаре расследуют возможный случай убийства женщины: это уже шестая жертва за шесть недель

Полиция расследует трагедию, произошедшую в Броссаре, на Южном берегу Монреаля. В частном доме были найдены мёртвыми мужчина и женщина. По предварительным данным, это может быть случай фемицида — убийства женщины её партнёром — после которого мужчина покончил с собой.

Сообщение о нападении поступило в службу 911 в понедельник около половины первого ночи. Полицейские, приехавшие по вызову на улицу Бьенвеню, нашли в доме 54‑летнюю Сонию Мариселу Гонсалес Васкес и 56‑летнего Маркоса Амилкара Диаса Лопеса. На телах были видны следы насилия, и медики констатировали смерть на месте.

Полиция подтвердила, что раньше по этому адресу уже происходили вызовы. Сам Диас Лопес, владелец дома, в 2024 году проходил по уголовным делам — его обвиняли в нападении, угрозах и домогательствах, но позже все обвинения сняли.

Общественная реакция

Организация SOS Violence Conjugale, которая помогает жертвам домашнего насилия, назвала случившееся очередным тревожным сигналом:

«Много лет мы говорим о риске, которому подвергаются женщины у себя дома, и о нехватке помощи. И всё же — снова фемицид», — написали представители организации в Facebook.

Что говорит правительство

Министр по делам женщин Каролин Пруль выразила соболезнования семье погибшей и подчеркнула:

«Домашнему насилию нет места в нашем обществе. Его нужно осуждать, о нём нужно говорить, и всем вместе мы должны защищать жертв».

Она добавила, что власти Квебека продолжают вкладывать средства в борьбу с насилием в семье.

С 2018 года финансирование организаций помощи выросло почти вдвое — на 156 миллионов долларов. Открываются новые приюты для женщин (их уже 13 на разных этапах создания), а также реализуется проект À cœur d’homme, который помогает распознавать мужчин, находящихся в группе риска убийства‑самоубийства.

