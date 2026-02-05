Фейковые «новости Канады»: сайт с немецким адресом выдаёт себя за канадское СМИ

В интернете ширится сеть сайтов, которые маскируются под канадские новостные порталы. Один из них — lcn.today, представляющийся как «надёжный источник местных и срочных новостей из Канады, включая Монреаль».

Поводом для проверки стало то, что CTV News заметил подозрительное совпадение: опубликованная 12 мая 2025 года статья LCN о девочке, нуждающейся в доноре почки, почти дословно повторяла материал CTV того же дня. На сайте использовали то же фото ребёнка, но изменили заголовок, имена и названия городов.

CTV попыталась связаться с редактором и автором статьи — оба оказались недостижимыми, а указанный журналист, как выяснилось, вовсе не существует.

Сайт с немецким следом

Профессор информатики Макгиллского университета Дерек Рутс проанализировал домен lcn.today и выяснил, что IP‑адрес сайта зарегистрирован в Германии, хотя он выдаёт себя за канадский ресурс.

«Для создания таких сайтов много причин, но чаще всего это деньги — доход от рекламы и кликбейта», — пояснил эксперт.

По словам Рутса, подобные порталы легко создавать с помощью искусственного интеллекта. Достаточно нескольких запросов в ChatGPT или аналогичной системе, чтобы взять статью из реального СМИ, немного переписать текст — и разместить на фейковом сайте.

«Во многих случаях практически не требуется участие человека», — добавил профессор.

Десятки тысяч «автоновостей» по всему миру

По данным организации NewsGuard, которая отслеживает достоверность новостных сайтов, за последние три года выявлено более 2600 подобных автоматизированных ресурсов.

Руководитель исследований NewsGuard Димитрис Димитриадис говорит, что определить фейковый сайт можно по нескольким признакам:

на сайте не указаны владельцы или редакция,

фотографии и имена «журналистов» выглядят сгенерированными,

тексты низкого качества,

множество ярких баннеров и всплывающей рекламы.

«Когда видите сайт, увешанный рекламой, стоит задуматься — куда идут эти деньги и кто за этим стоит?» — отмечает Димитриадис.

Как бороться с фейковыми СМИ

Президент Федерации профессиональных журналистов Квебека (FPJQ) Эрик‑Пьер Шампань убеждён: единственный способ противостоять таким сайтам — перекрыть им источники рекламы и трафика.

«Деньги, которые они собирают, уходят не на развитие реальных редакций и журналистики. Это прямая потеря для настоящих СМИ», — сказал он.

FPJQ уже публично указала на несколько подобных сайтов, созданных в Квебеке, и призывает власти проверять легальность интернет‑ресурсов перед размещением рекламы.

Шампань также дал простой совет читателям:

«Не кликайте на сомнительные новости. Достаточно сделать короткий поиск в Google, чтобы убедиться, что журналист и издание реально существуют».

