Жильцы домов на улице Уокли в Нотр-Дам-де-Грас живут без отопления почти две недели

Жители двух многоквартирных домов на авеню Уокли в монреальском районе Нотр-Дам-де-Грас уже десятый день живут почти в морозе. После отключения электричества, длившегося 36 часов, в домах начали лопаться трубы с горячей водой.

«Было ужасно холодно. Потом я услышал сильный хлопок — это лопнула труба в моей квартире», — рассказывает Алекс (имя изменено из соображений безопасности).

Пол залило водой по щиколотку. Алекс пытался спасти вещи и вызвал пожарных — те отключили отопительную систему. Позже он позвонил владельцу дома.

«Я сказал: надо всё убрать, а он ответил: не переживай, вода сама испарится», — вспоминает жильц.

Прошло несколько дней, но в квартире температура всё ещё близка к нулю. Полы и стены покрылись чёрным налётом от стоявшей воды.

«Я больше не сплю здесь, ночую в спортзале, чтобы не заболеть», — говорит он.

После обращения в муниципалитет службы города эвакуировали жильца, а Красный Крест предоставил временное жильё.

Проблемы длятся годами

Собственником домов № 5345 и № 5355 на Уокли‑авеню является Жан д’Айти. По данным мэрии, с 2023 года к нему было выдано 15 предписаний о нарушениях, из них шесть — только за прошлый год.

В 2024 году журналисты уже сообщали о другой протечке, из-за которой в ванной одной из квартир образовалась большая дыра в потолке. Тогда жители также жаловались на грызунов и затяжной ремонт.

Сам д’Айти утверждает, что все прежние проблемы решены, а нынешняя ситуация вызвана недавним отключением электроэнергии.

«Это не только у меня. Во всём районе те же трудности», — сказал он в телефонном интервью.

Однако, как уверяют жильцы, проблемы с обогревом тянутся уже больше года.

«Даже до отключения было всего 10–12 градусов, а после света вообще перестало греть — ночью один или два градуса», — рассказывает Алекс.

По его словам, в пяти квартирах лопнули трубы. Одна семья, в том числе с младенцем, живёт на кухне, — только там удаётся слегка обогреть комнату маленьким электрическим обогревателем.

«Люди здесь небогатые. Это ненормально, что мы должны платить за такие условия», — говорит Алекс.

Борьба продолжается

Несмотря на предложение помощи от Красного Креста, остальные жильцы пока не эвакуированы. Алекс, чье имя оказалось в чёрном списке арендодателей после жалоб в Жилищный трибунал Квебека (TAL), отказываться от борьбы не собирается.

«Я должен бороться за себя и за других. Если каждый раз просто уходить, ничего не изменится», — говорит он.

