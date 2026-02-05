Монреаль подал официальную заявку, чтобы стать штаб-квартирой нового Международного Банка обороны

Монреаль подал официальную заявку на то, чтобы стать штаб-квартирой нового Международного Банка обороны, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank), который должен финансировать оборонные проекты стран — участниц НАТО и их партнёров.

Глава организации Montréal International Стефан Паке заявил, что город, по его мнению, является «единственным канадским городом, который соответствует всем выигрышным условиям» для размещения будущего банка.

В заявке подчёркивается международный статус Монреаля: здесь базируются около 70 международных организаций, в том числе шесть офисов ООН и Центр передового опыта НАТО по вопросам изменения климата и безопасности. Город также делает ставку на свою развитую экосистему в области аэрокосмической отрасли, финансов, оборонных технологий и высоких технологий.

Проект поддержки кандидатуры Монреаля уже заручился поддержкой премьера Квебека Франсуа Лего, мэра Сорайи Мартинес Феррада и министра международных отношений Кристофера Скита. Оба претендента на лидерство в партии CAQ — Бернар Дренвиль и Кристин Фрешет — также выступили в поддержку заявки.

В то же время в Канаде за право принять у себя штаб-квартиру банка борются и другие города: премьер Онтарио Даг Форд ещё в декабре публично поддержал заявку Торонто, и ожидается, что и другие города страны представят свои досье.

Федеральное правительство поручило главе Банка развития бизнеса Канады Изабель Юдон представлять Канаду в этом процессе и координировать усилия по привлечению штаб-квартиры новой структуры в страну.

