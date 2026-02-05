В Монреале прошла акция протеста против действий иммиграционной службы США

В воскресенье в центре Монреаля состоялась акция протеста против жёстких мер, применяемых Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Участники демонстрации осудили тактику американских федеральных агентов, а также заявили о «соучастии» Канады в этих действиях через коммерческие и оборонные контракты.

Под ясным зимним небом несколько десятков протестующих собрались у здания Генерального консульства США на улице Сент-Катрин. Поводом для митинга стало возмущение серией инцидентов в Соединённых Штатах, включая гибель двух американских граждан в Миннеаполисе за последние недели в ходе операций федеральных сил.

«Насилие, которое ICE приносит людям внутри США, не будет терпимо нигде», — заявил один из организаторов акции Майкл Липсет, житель Монреаля, выросший в агломерации Миннеаполис — Сент-Пол.

Он также обратил внимание на канадские компании, сотрудничающие с ICE, среди которых ванкуверская платформа по управлению социальными сетями Hootsuite, оборонный производитель Roshel из Онтарио и монреальская охранная корпорация GardaWorld. По словам Липсета, подобные контракты делают Канаду и Квебек косвенными участниками насилия.

Вооружённые мегафонами и одетые в зимнюю обувь, демонстранты прошли маршем вдоль консульства, после чего направились в парк Дорчестер. Участники скандировали лозунги «От Миннесоты до Монреаля — мы не остановимся, пока ICE не падёт», несли плакаты с надписями «Мне нравится, когда ICE крошат» и «Ни за что!» с изображением перечёркнутой короны. На одном из транспарантов была приведена цитата из Евангелия от Матфея: «Я был странником, и вы приняли Меня».

Участница акции Линн Уоррелл рассказала, что пришла выразить солидарность с американцами, протестующими против иммиграционных рейдов в Миннеаполисе, Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Чикаго и других городах. Она считает, что Канада должна прекратить экспорт военной и специальной техники американским ведомствам, если она может использоваться для нарушений прав человека.

Особое возмущение протестующих вызвала гибель медсестры интенсивной терапии Алекса Претти, застреленного после того, как он снимал на телефон действия пограничных агентов в Миннеаполисе. По словам активистов, на месте инцидента присутствовали бронемашины производства Roshel. Компания, базирующаяся в Брэмптоне, получила многомиллионный заказ на поставку бронетехники ICE. Также упоминались контракты дочерних структур GardaWorld, включая обслуживание центра содержания мигрантов во Флориде, получившего неофициальное название «Аллигатор Алькатрас».

Акция в Монреале стала частью континентальной волны протестов. В конце недели аналогичные демонстрации прошли в Ванкувере и ряде городов США, где активисты призывали к бойкотам работы, учёбы и покупок в знак протеста против иммиграционной политики администрации Дональда Трампа.

Представители Hootsuite, Roshel и GardaWorld оперативных комментариев по поводу сотрудничества с ICE и Министерством внутренней безопасности США не предоставили.

В Монреале участники митинга также призвали обладателей двойного гражданства активнее участвовать в предстоящих промежуточных выборах в США. «Даже находясь в Канаде, мы не беспомощны», — отметил президент студенческой организации Democrats at McGill Джейкоб Весоки.

Несмотря на тревожный фон, многие участники говорили и о надежде. По словам общественного активиста Мануэля Саламанки Кардоны из Центра помощи рабочим-мигрантам, сопротивление действиям ICE становится всё более массовым. «Я вижу здесь и иммигрантов, и людей, которые ими не являются, и от этого у меня на сердце становится светло, — сказал он. — Это движение растёт повсюду».

