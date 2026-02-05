Игорь Кваша… Человек, преданный зрителю…

Вчера мог отметить День рождения один очень хороший артист. Человек, стоявший у истоков «Современника». Человек, вначале стремящийся быть похожим на Олега Ефремова, но быстро нашедший свой незабываемый образ и стиль. Человек, преданный театру и худруку, друзьям и семье. Человек, заметив которого хотелось улыбнуться и поздороваться. Имя его – Игорь Владимирович Кваша.





Окончив школу-студию МХАТ, он был одним из тех, кто с нуля создавал «Современник» и выходил на его сцену в течение более чем 40 лет. Вплоть до кончины. Я видела «Вишневый сад», где он играл Гаева, а Марина Неелова- Раневскую. Видела его в «Крутом маршруте», хотя и там Неелова затмила всех.



Видела его в роли Фальстафа. У него не получалось быть отрицательным персонажем, совершенно не получалось. Но получалось быть искренним, заметным и тем, кого хочется увидеть еще не раз. На сцене и в жизни. Мне с этим повезло.

В кино им было сыграно тоже полсотни ролей. Для меня самыми запоминающимися стали роль лейтенанта в «Соломенной шляпке», пастора в «Человеке с бульвара Капуцинов», и, безусловно, роль бургомистра в «Том самом Мюнхгаузене».



Марк Анатольевич Захаров с теплом и уважением отзывался об Игоре Владимировиче. И я помню тот сентябрьский день на Чистопрудном, где в зале театра «Современник» Марк Анатольевич пронзительно говорил об ушедшем артисте… Даже фото осталось…Вот несколько его фраз о Кваше:

«Он из тех артистов, которые производят ошеломляющее впечатление в своих лучших работах. Это остается с тобой навсегда».



«Я видел его в «Голом короле». Видел его работы в «Современнике». Он блистал, он запомнился на всю жизнь. Кваша оказал большое влияние на многих артистов. Своими выдающимися работами он очень многим помог. Он оказал большое влияние. О нем будут грустить очень многие люди, которым он подарил свой талант».



Он остался в памяти улыбающимся, курящим и всегда очень располагающим к себе человеком. Может, потому в телепрограмме «Жди меня» ему верили…



Светлая память достойному Артисту! Ваш бургомистр до сих пор вызывает улыбку, Игорь Владимирович! А значит, Вы с нами!