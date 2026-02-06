Подписаться на рассылку
Канада не рассматривает разработку ядерного оружия — министр обороны

Виктория Христова Фев 6, 2026

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти подтвердил, что страна не планирует разрабатывать собственное ядерное оружие, несмотря на звучавшие ранее заявления бывшего начальника штаба обороны генерала Уэйна Эйра о потенциальных возможностях в этой сфере.

 

В интервью изданию The Globe and Mail глава военного ведомства подчеркнул, что Канада остается приверженной политике нераспространения атомного вооружения и не намерена пересматривать этот курс. «Канада совершенно не намерена разрабатывать ядерное оружие», — заявил министр, добавив, что правительство рассматривает безопасность страны в контексте международных союзов и контроля над вооружениями.

Заявление последовало после выступления генерала Эйра на конференции по безопасности в Оттаве. Экс-глава оборонного штаба, занимавший пост с 2021 по 2024 годы, допустил, что в долгосрочной перспективе Канада могла бы рассмотреть возможность создания собственного ядерного потенциала, учитывая наличие атомной энергетики, технологической базы и научных ресурсов.

The Globe and Mail отметила, что возможное изменение позиции Оттавы стало бы радикальным сдвигом во внешней и оборонной политике, нарушающим более чем полувековую традицию участия в международных инициативах по нераспространению и разоружению. Канада подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1968 году и ратифицировала его в 1969‑м, оставаясь одним из активных сторонников режима контроля над ядерными технологиями.

 

