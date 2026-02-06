Канада не рассматривает разработку ядерного оружия — министр обороны

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти подтвердил, что страна не планирует разрабатывать собственное ядерное оружие, несмотря на звучавшие ранее заявления бывшего начальника штаба обороны генерала Уэйна Эйра о потенциальных возможностях в этой сфере.

В интервью изданию The Globe and Mail глава военного ведомства подчеркнул, что Канада остается приверженной политике нераспространения атомного вооружения и не намерена пересматривать этот курс. «Канада совершенно не намерена разрабатывать ядерное оружие», — заявил министр, добавив, что правительство рассматривает безопасность страны в контексте международных союзов и контроля над вооружениями.

Заявление последовало после выступления генерала Эйра на конференции по безопасности в Оттаве. Экс-глава оборонного штаба, занимавший пост с 2021 по 2024 годы, допустил, что в долгосрочной перспективе Канада могла бы рассмотреть возможность создания собственного ядерного потенциала, учитывая наличие атомной энергетики, технологической базы и научных ресурсов.

The Globe and Mail отметила, что возможное изменение позиции Оттавы стало бы радикальным сдвигом во внешней и оборонной политике, нарушающим более чем полувековую традицию участия в международных инициативах по нераспространению и разоружению. Канада подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1968 году и ратифицировала его в 1969‑м, оставаясь одним из активных сторонников режима контроля над ядерными технологиями.

