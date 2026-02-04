Канада отклонила давление Трампа по сертификации самолётов Gulfstream

Министр транспорта Канады Стивен МакКиннон заявил, что не намерен вмешиваться в работу авиационных регуляторов после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил лишить сертификации канадские самолёты, если Оттава не одобрит выпуск американских бизнес-джетов Gulfstream.

По словам министра, канадские и американские авиационные органы имеют «десятилетия конструктивного сотрудничества», и недавние переговоры с производителями помогли устранить «все двусмысленности и недоразумения». Подробностей МакКиннон не раскрыл.

Заявление последовало за угрозами Трампа, сделанными на прошлой неделе: президент предупредил, что запретит полёты и введёт тарифы на самолёты, изготовленные в Канаде, если правительство не ускорит сертификацию люксовых моделей G700 и G800, производимых компанией Gulfstream в штате Джорджия.

Позднее Белый дом уточнил, что речь шла о новых самолётах, а не о более чем 5 400 уже зарегистрированных в США канадских лайнерах, среди которых значительная часть выпущена компанией Bombardier Inc.

В основе конфликта, по данным источников, лежит проблема с системами противообледенения топливных баков в самолётах Gulfstream. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало временное разрешение на эксплуатацию G700 и G800 при условии, что дефекты будут устранены до конца года.

Глава FAA Брайан Бедфорд, выступая на авиасалоне в Сингапуре, не уточнил, намерен ли выполнять угрозу президента, однако отметил, что надеется на то, что «Канада направляет достаточно ресурсов на сертификацию американских самолётов».

Эксперты видят в ситуации новый виток торгового напряжения между Оттавой и Вашингтоном, где авиационная отрасль вновь оказалась в центре политической полемики.

