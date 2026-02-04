Подписаться на рассылку
Экономика Бизнес Канада отклонила давление Трампа по сертификации самолётов Gulfstream

Виктория Христова Фев 4, 2026 Бизнес, Новости, Новости Канады Оставить комментарий 109 Просмотров

Министр транспорта Канады Стивен МакКиннон заявил, что не намерен вмешиваться в работу авиационных регуляторов после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил лишить сертификации канадские самолёты, если Оттава не одобрит выпуск американских бизнес-джетов Gulfstream.

По словам министра, канадские и американские авиационные органы имеют «десятилетия конструктивного сотрудничества», и недавние переговоры с производителями помогли устранить «все двусмысленности и недоразумения». Подробностей МакКиннон не раскрыл.

Заявление последовало за угрозами Трампа, сделанными на прошлой неделе: президент предупредил, что запретит полёты и введёт тарифы на самолёты, изготовленные в Канаде, если правительство не ускорит сертификацию люксовых моделей G700 и G800, производимых компанией Gulfstream в штате Джорджия.

Позднее Белый дом уточнил, что речь шла о новых самолётах, а не о более чем 5 400 уже зарегистрированных в США канадских лайнерах, среди которых значительная часть выпущена компанией Bombardier Inc.

В основе конфликта, по данным источников, лежит проблема с системами противообледенения топливных баков в самолётах Gulfstream. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало временное разрешение на эксплуатацию G700 и G800 при условии, что дефекты будут устранены до конца года.

Глава FAA Брайан Бедфорд, выступая на авиасалоне в Сингапуре, не уточнил, намерен ли выполнять угрозу президента, однако отметил, что надеется на то, что «Канада направляет достаточно ресурсов на сертификацию американских самолётов».

Эксперты видят в ситуации новый виток торгового напряжения между Оттавой и Вашингтоном, где авиационная отрасль вновь оказалась в центре политической полемики.

 

