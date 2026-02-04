Бассейны в Квебеке: срок на приведение в порядок продлён до 2027 года

Министр муниципальных дел Женевьев Гийбо объяснила решение желанием снизить давление на подрядчиков и облегчить работу муниципалитетам, которые обязаны следить за соблюдением требований. Однако, несмотря на послабление в сроках, сами правила остаются неизменными.
Согласно Регламенту о безопасности жилых бассейнов, каждая открытая купальня — будь то стационарный, надземный, частично врытый или надувной бассейн — должна быть защищена таким образом, чтобы ребёнок не мог попасть туда без присмотра взрослых. Владелец обязан установить ограждение высотой не менее 1,2 метра, оборудовать ворота с автоматическим закрыванием и защёлкой, убрать все предметы, по которым можно перелезть через забор, и зафиксировать лестницы и зоны доступа к надземным бассейнам.
Особое внимание обращено на бассейны, построенные до 2010 года — именно они чаще всего не соответствуют современным нормам. После истечения нового срока инспекторы муниципалитетов начнут проверки, а нарушителям грозят штрафы от 500 до 1000 долларов.
Ужесточение правил связано с рядом трагических случаев утопления детей, после которых коронеры настоятельно рекомендовали ужесточить требования ко всем домашним бассейнам. Теперь правительство подчёркивает: время ещё есть, но требования — не обсуждаются.
Эксперты советуют не откладывать модернизацию до последнего момента: по мере приближения летнего сезона спрос на услуги подрядчиков растёт, и записаться на работы становится всё сложнее.
Подробности о требованиях и рекомендациях можно найти на официальном портале правительства Квебека: quebec.ca.
