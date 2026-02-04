Фред ла-Мармот предвещает раннюю весну для Квебека: традиция сурков против прогноза метеорологов

В День сурка французского канадского региона Гаспези Фред ла-Мармотт— вновь предсказал наступление ранней весны. В этом году, по традиции, он не увидел своей тени, что, согласно народным повериям, означает скорое наступление тепла и пробуждение природы.

Жители региона и любители зимних забав с облегчением вздохнули: после недели холодных ветров, снежных штормов и минусовых температур, включая недавний полярный вихрь, который превратил Монреаль в настоящий ледяной оазис, такие новости стали приятной новостью.

История этого народного предсказания ведет свои корни в Средневековой Европе, где фермеры замечали, как ежи и барсуки выходят из своих нор и их поведение служит сигналом о приближающейся весне. В Северной Америке подобный ритуал получил популярность с XIX века, когда в ходу оказались древесные грызуны — сурки.

Согласно словам мэра Сан-Терез-де-Гаспе Роберто Блондина, который является организатором ежегодного фестиваля «Морская бурая», точность Фреда составляет около 80%, что делает его одним из самых точных предсказателей в Северной Америке. В этом году, к сожалению, Фред — уже второй по счету, так как оригинальный предсказатель скончался в 2023 году, но традиция продолжается.

Свои предсказания сделали и другие знаменитые «сурки»: Вайрон Уилли из Онтарио также не увидел своей тени, что сулит раннюю весну для региона. В то же время, в Пенсильвании, сурок Филя увидел свою тень, что означает шесть дополнительных зимних недель.

Отметим, что прогнозы метеорологических служб и народных предсказаний порой расходятся. Так, «Старый фермерский календарь» — издание, основанное на астрономических расчетах и климатических моделях, — предсказывает более прохладную и влажную весну для Квебека. Согласно его данным, апрель и май будут отмечены низкими температурами и обильными осадками, включая снег и дождь.

Кому верить? Вопрос остается открытым. Несмотря на высокую точность Фреда, ученые и метеорологи склонны полагать, что реальная погода может значительно отличаться от народных предсказаний. Впрочем, многие жители региона с надеждой смотрят на приближающуюся весну и верят, что Фред знает, о чем говорит.

Когда ждать тепло? Весеннее равноденствие у нас 21 марта. После этого, по традиции, начинается новая пора года, и многие с нетерпением ждут того дня, который поможет окончательно проститься с суровой зимой.

