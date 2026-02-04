RAP: помощь или ловушка для желающих купить дом?

В то время как цены на жильё в Квебеке продолжают расти, а зарплаты отстают, всё больше канадцев обращаются к режиму доступа к собственности (RAP) — государственной программе, позволяющей использовать накопления из пенсионного фонда REER для покупки первого дома.

После реформы 2024 года лимит съёма вырос до 60 000 долларов на человека, а возврат средств можно растянуть на 15 лет.

На первый взгляд — отличная возможность: больше денег на первый взнос, реальный шанс наконец стать владельцем. Но специалисты предупреждают: деньги из REER — не подарок, а долг перед собственным будущим. Пока эти средства не возвращены, они перестают работать на накопления, и пенсия в итоге может оказаться значительно меньше.

Не делает жильё дешевле

На практике RAP нередко подталкивает покупателей тратить больше, чем позволяет их бюджет. Вкладывая дополнительные средства в аванс, они берут более крупную ипотеку, а вместе с ней и повышенные ежемесячные платежи. Через несколько лет к ним добавляется и возврат взятой из REER суммы, превращая мечту о доме в постоянную финансовую гонку.

Толчок к росту цен

Экономисты отмечают: когда всё больше граждан получают возможность брать больше денег, но предложение жилья остаётся прежним, цены продолжают расти. В итоге RAP помогает отдельным семьям, но усугубляет общую напряжённость на рынке. Кроме того, программа выгоднее тем, кто уже имеет солидные пенсионные накопления или поддержку семьи, что ещё сильнее увеличивает социальный разрыв.

Взвешенные решения вместо иллюзий

RAP может стать полезным инструментом — при условии осторожного подхода. Эксперты советуют:

Рассматривайте RAP как заём у собственного будущего , а не как бесплатную помощь;

Не платите за жильё больше только потому, что у вас появилась возможность это сделать;

Сразу включайте возврат средств в свой долгосрочный бюджет ;

Заботьтесь о пенсионных сбережениях так же, как о своей мечте стать владельцем дома.

В условиях дефицита жилья и перегретого рынка RAP не решает жилищную проблему — он лишь помогает некоторым временно обойти систему. Но цена за эту «помощь» может проявиться спустя годы, когда подойдёт время выходить на пенсию.

