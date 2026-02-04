Пострадавшие на горнолыжном курорте Mont-Sainte-Anne могут получить более 5 млн долларов компенсации

Пострадавшие лыжники, участвовавшие в двух серьезных происшествиях на курорте Mont-Sainte-Anne вблизи Квебек-Сити, могут получить до 5,1 миллиона долларов компенсации в рамках внесудебного соглашения между оператором курорта и адвокатами истцов.

Речь идёт о двух инцидентах, произошедших зимой 2020 года с разницей в несколько недель. 21 февраля 2020 года канатная дорога внезапно остановилась, вызвав сильное раскачивание кабинок в воздухе — тогда травмы получили более 20 человек. В марте аналогичная неисправность повторилась, и по меньшей мере один человек был ранен.

Пострадавшие подали групповой иск против оператора, компании Resorts of the Canadian Rockies (RCR) из Альберты, от имени всех, кто находился в кабинках в момент аварий и испытал вред — физический или моральный.

Согласно достигнутому соглашению, размер выплаты каждому заявителю будет зависеть от степени понесенного ущерба. Проект мирового соглашения был представлен в суд, и его ещё предстоит утвердить на слушании, назначенном на 3 марта в Квебек-Сити.

Курорт Mont-Sainte-Anne уже не впервые оказывается в центре внимания из‑за технических неполадок. В 2022 году одна из кабинок упала, что привело к временной остановке всей канатной системы. А в декабре 2025 года открытие сезона пришлось отложить после распоряжения Régie du bâtiment du Québec, временно закрывшего четыре подъемника для дополнительной проверки после перебоев в электроснабжении.

Несмотря на повторяющиеся проблемы, Mont-Sainte-Anne остаётся одним из наиболее популярных горнолыжных курортов провинции. Представители курорта и пострадавших отказались комментировать детали соглашения до решения суда.

