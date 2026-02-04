Монреаль выплатит $350 000 жителю, жаловавшемуся на шум от Кабаре La Tulipe

Мэрия Монреаля согласилась выплатить 350 000 долларов жителю Плато-Мон-Руаяль Пьер-Иву Бодуэну, положив конец многолетнему судебному спору вокруг легендарного концертного зала Cabaret La Tulipe на авеню Папино.

В 2023 году Верховный суд Квебека встал на сторону Бодуэна, признав, что шум и вибрации от выступлений «наносили ему существенный вред», и постановил закрыть зал. Решение вызвало бурную реакцию: жители и артисты провели акции протеста, в результате чего районная администрация смягчила нормативы, разрешив заведениям культуры, барам и сценическим площадкам некоторый уровень шума при условии, что децибелы не превышают допустимые нормы.

Однако уже в 2024 году Апелляционный суд Квебека отменил первоначальное решение и разрешил La Tulipe возобновить работу. Инъюнкция была окончательно снята в ноябре 2025 года.

История началась, когда Бодуэн приобрёл здание, прилегающее к концертному залу, и в 2016–2017 годах получил разрешение использовать часть помещения под жильё. Позднее borough установил, что выданное разрешение было ошибочным, так как по градостроительным нормам жилое помещение не может располагаться вплотную к заведению культурного или развлекательного типа.

Когда в 2021 году власти потребовали прекратить незаконное использование здания, Бодуэн подал иск на 860 000 долларов, утверждая, что его разрешение действительно, а действия La Tulipe — «незаконны и нарушают нормы шума».

Заключённое в январе 2026 года внесудебное соглашение позволяет городу избежать дорогостоящего десятитневного процесса и возможного обжалования. Взамен Бодуэн согласился прекратить использование помещения как жилого и отказаться от всех претензий к заведению.

В результате La Tulipe, расположенное в историческом здании 1913 года постройки, сможет окончательно продолжить деятельность как культурное учреждение, а один из самых громких городских конфликтов последних лет завершился компромиссом.

