Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Монреаль выплатит $350 000 жителю, жаловавшемуся на шум от Кабаре La Tulipe
https://montreal.ctvnews.ca/

Монреаль выплатит $350 000 жителю, жаловавшемуся на шум от Кабаре La Tulipe

Виктория Христова Фев 4, 2026 Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 87 Просмотров

Мэрия Монреаля согласилась выплатить 350 000 долларов жителю Плато-Мон-Руаяль Пьер-Иву Бодуэну, положив конец многолетнему судебному спору вокруг легендарного концертного зала Cabaret La Tulipe на авеню Папино.

 

В 2023 году Верховный суд Квебека встал на сторону Бодуэна, признав, что шум и вибрации от выступлений «наносили ему существенный вред», и постановил закрыть зал. Решение вызвало бурную реакцию: жители и артисты провели акции протеста, в результате чего районная администрация смягчила нормативы, разрешив заведениям культуры, барам и сценическим площадкам некоторый уровень шума при условии, что децибелы не превышают допустимые нормы.

Однако уже в 2024 году Апелляционный суд Квебека отменил первоначальное решение и разрешил La Tulipe возобновить работу. Инъюнкция была окончательно снята в ноябре 2025 года.

История началась, когда Бодуэн приобрёл здание, прилегающее к концертному залу, и в 2016–2017 годах получил разрешение использовать часть помещения под жильё. Позднее borough установил, что выданное разрешение было ошибочным, так как по градостроительным нормам жилое помещение не может располагаться вплотную к заведению культурного или развлекательного типа.

Когда в 2021 году власти потребовали прекратить незаконное использование здания, Бодуэн подал иск на 860 000 долларов, утверждая, что его разрешение действительно, а действия La Tulipe — «незаконны и нарушают нормы шума».

Заключённое в январе 2026 года внесудебное соглашение позволяет городу избежать дорогостоящего десятитневного процесса и возможного обжалования. Взамен Бодуэн согласился прекратить использование помещения как жилого и отказаться от всех претензий к заведению.

В результате La Tulipe, расположенное в историческом здании 1913 года постройки, сможет окончательно продолжить деятельность как культурное учреждение, а один из самых громких городских конфликтов последних лет завершился компромиссом.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2026, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*