В Квебеке подан коллективный иск против социальной сети TikTok, в котором утверждается, что компания незаконно нацеливала рекламу на детей, что нарушает Consumer Protection Act провинции. Иск был подан в сентябре 2025 года в Квебекском Верховном суде от имени матери двоих детей.

Истцы обвиняют TikTok в системных нарушениях конфиденциальности: незаконном сборе личной информации детей младше 14 лет, неэффективной проверке возраста и нарушениях прав, гарантирующихся Charter of Human Rights and Freedoms. По данным иска, данные собираются для персонализации контента и таргетированной рекламы, что небезопасно и манипулятивно для несовершеннолетних.

Компания обвиняется в том, что сознательно облегчает детям доступ к платформе, позволяя им легко подделывать дату рождения, и отказывается внедрять действенные методы проверки возраста несмотря на доступные технологии. Общедоступные данные показывают, что около 40% детей в Квебеке в возрасте 6-17 лет имеют аккаунты в TikTok, из них 17% — дети 6-12 лет.

Иск содержит требования компенсаций и наказательных штрафов, а в случае его утверждения в коллективном порядке компенсации могут получить все пользователи TikTok, проживавшие в Квебеке и создававшие аккаунты с 7 октября 2022 года включительно.

Дело продолжает широкий общественный и юридический дискурс о правилах и ответственности социальных сетей в защите детей, а также о необходимости более строгого контроля за цифровой безопасностью несовершеннолетних.

Ранее проведённые совместные расследования канадских и квебекских уполномоченных по защите конфиденциальности показывали, что TikTok недостаточно защищает пользователей и не полностью информирует об использовании данных, что также вызвало критику и экспертизу.

Иск в Квебеке является частью более широкой тенденции судебных процессов и законодательных инициатив, направленных на повышение ответственности цифровых платформ за безопасность и права пользователей, особенно детей.

