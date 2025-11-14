Новый закон как ключ к закрытию организации семейных врачей

В Квебеке врачи бьют тревогу из-за закона Bill 2, который может привести к закрытию семейных медицинских групп (GMF) уже с 1 апреля 2026 года из-за запланированных значительных сокращений финансирования.

Новый контракт предполагает снижение доходов клиник более чем на 50%, что поставит под угрозу их существование, поскольку базовые затраты, такие как аренда, зарплаты и оборудование, станут неподъёмными.

Врачи, такие как Антуан Клуатье-Бле, практикующий врач в Clinique L’Agora, и Майкл Калин, владелец GMF Santé Kildare, предупреждают, что это приведёт к массовому закрытию клиник. Это существенно ухудшит доступ к медико-санитарному обслуживанию для сотен тысяч пациентов, которых они обслуживают — в Монреале на западе это свыше 400 000 человек.

Основные причины кризиса — жесткие финансовые ограничения, отмена дополнительных выплат с учётом количества пациентов и требований работать сверхурочно (сейчас до 86 часов в неделю), при этом из-за нехватки врачей и сложности совмещения обязанностей многие практикующие покидают провинцию или совсем прекращают практику.

Координатор семейных медицинских групп Ариан Мюррей характеризует ситуацию как «катастрофу для первичной медико-санитарной помощи в Монреале», которая уже сейчас борется с нехваткой ресурсов, а новые ограничения только усугубят ситуацию и вынудят закрываться отдельные клиники.

Правительство утверждает, что финансовая поддержка будет перераспределяться напрямую клиникам и с 2026 по 2027 годы дополнительно выделят по 50 миллионов долларов в год, что должно смягчить последствия реформ. Однако многие врачи и владельцы клиник считают, что этого недостаточно и что закон в нынешнем виде разрушает устоявшуюся модель здравоохранения.

Недоверие и раскол между правительством и медицинским сообществом сохраняются, что угрожает доступности и качеству медицинской помощи в ближайшие годы. Этот конфликт отражает более широкие проблемы с управлением здравоохранением и требует срочного диалога и пересмотра политики для сохранения системы и благополучия пациентов.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG