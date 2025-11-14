Парад Санта Клаусов — уже совсем скоро!

В параде примут участие более 1 500 человек, включая эльфов, танцоров и певцов. В этом году особенное внимание уделят традиционному образу сильной женщины — Звёздной фее, роль которой исполнит местная чемпионка по боксу и медсестра Ким Клавель, ставшая в начале осени чемпионом мира в своей весовой категории.
Она поделилась своей историей о преодолении трудностей и надежде вдохновить детей: «Два года назад я потеряла чемпионский пояс. Я хочу показать всем детям, что с упорством и настойчивостью можно достичь любой цели».
Организаторы советуют планировать поездки в центр города заранее, учитывая ожидаемые большие скопления зрителей, и напоминают, что с 17 ноября район улицы Сент-Катрин Уэст от улицы Пил до Де-Ла-Монтанья вновь откроется для пешеходов и транспорта, после временной приостановки по причине строительных работ.
Этот парад традиционно считается одним из самых ярких и волшебных событий начала праздничного сезона Монреаля, собирающим семьи и гостей города для совместного празднования и создания незабываемых воспоминаний.
