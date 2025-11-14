О транспорте нашем замолвим мы слово…

В Монреале продолжается напряжённый трудовой конфликт между STM и её работниками. Профсоюз технического обслуживания (около 2400 членов, связанный с CSN) после почти месяца забастовки приостановил свои действия с утра 12 ноября, что позволило постепенно возобновить автобусное и метро обслуживание с 6:15 и 6:30 утра соответственно. Полное восстановление работы планируется с 13 ноября.

Однако профсоюз водителей автобусов, операторов метро и вокзальных сотрудников, численностью около 4500 человек и связанный с FTQ, объявил о готовности провести 48-часовую забастовку 15-16 ноября, что грозит полной остановкой общественного транспорта в Монреале в эти дни.

Административный трудовой трибунал разрешил проведение забастовки, сославшись на то, что ограничения в транспортном обслуживании, за исключением паратранзита, не ставят под угрозу жизнь и безопасность населения. Цитируем: «…прерывание услуг STM на выходные не представляет ясной, немедленной и реальной угрозы жизни, безопасности, здоровью или безопасности населения».

Правительство Квебека подготовило проект закона (ранее Bill 89, ныне Bill 14), направленный на ограничение права на забастовку и расширение понятия «необходимых услуг». Министр труда Жан Буле выступил за быстрое принятие этого закона, чтобы остановить длительный конфликт, но для его утверждения требуется поддержка оппозиционных партий, среди которых Québec Solidaire высказывается против ускоренного рассмотрения и призывает к диалогу и повышению финансирования общественного транспорта.

Основным препятствием на пути к соглашению остаётся непреклонность STM и правительства, выражающаяся в жестких финансовых рамках и сомнении со стороны профсоюза в искренности переговоров. Профсоюз считает, что STM недостаточно пошла навстречу, несмотря на три предложенных повышения зарплат, основанных на мерах экономии.

Мэр Монреаля Сорая Мартинес-Феррада приветствовала приостановку забастовки технических работников и призвала обе стороны к конструктивному диалогу, заявляя, что длительные перебои становятся неприемлемыми для жителей и экономики города.

Таким образом, ситуация остаётся сложной, с риском полной остановки транспорта в середине ноября, а успех переговоров зависит от политической воли и желания сторон пойти на компромисс. Жителям Монреаля рекомендуется заранее планировать свои поездки и следить за обновлениями по работе общественного транспорта.

