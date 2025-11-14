Является ли человек в состоянии психоза высокорискованным преступником? Мнения разделились

В очередном судебном разбирательстве по делу о трагедии, произошедшей в 2023 году в Монреале, обвиняемый, Pierre Ny St-Amand, столкнулся с вопросом о законодательной и конституционной допустимости его признания как «высокорискованного преступника».

Напомним, что в апреле суд постановил, что Ny St-Amand, предположительно находившийся в состоянии психоза, въехал на своем автобусе в детский сад, снес часть его фасада, что привело к гибели двух детей — мальчика 4-х лет и девочки 5-ти лет, а также травмам шести человек. В этом контексте прокуратура утверждает, что его действия были настолько жестокими, что требуют строгого контроля и специального статуса, который предполагает дополнительные меры безопасности и ограничения во время содержания в психиатрической больнице.

Однако адвокаты обвиняемого считают, что такое признание — нарушение конституционных прав. Они заявляют, что закон, позволяющий суду относить людей, признанных не в состоянии нести ответственность за преступление, к категории «высокорискованных», является противоречащим конституции. Они требуют отменить эту норму, поскольку она закрепляет стереотип «криминального lunatic», мешая реабилитации и интеграции.

В суде выступила председатель комиссии по вопросу психического здоровья — она подчеркнула, что с 2014 года 17 человек в Квебеке были признаны высокорискованными, и 12 из них до сих пор держатся в этом статусе. Он подчеркивает, что подобные решения требуют тщательного баланса между безопасностью общества и правами отдельных лиц, находящихся на грани ответственности из-за психического состояния.

Разбирательство подчеркивает сложность и противоречивость современных подходов к ювенальной юстиции, психическому здоровью и законности в контексте крупной трагедии. Итоговый вердикт судьи, ожидаемый в ближайшие дни, может стать важным прецедентом для подобных дел и для законодательства в области ответственности и реабилитации лиц с психическими расстройствами.

