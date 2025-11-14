Хакерская атака на страницы ресторанов Монреаля: верите ли вы отзывам в Google?

Владельцы отмечают, что отрицательные оценки с вымышленными жалобами на блюда (например, бургеры и фри, которые не входят в меню) появились внезапно, порой за несколько часов рейтинг падал с 4,8 до 4,0. После серии негативных комментариев злоумышленники связывались через WhatsApp и требовали $200 за удаление отзывов, а IP и номера были связаны с Пакистаном.
Многие рестораны, столкнувшиеся с подобным шантажом, вынуждены были обращаться к Google, который предлагает только форму обратной связи; ответа иногда приходится ждать несколько дней. В итоге часть фейковых отзывов была удалена, но процесс остаётся непрозрачным и медленным.
Владельцы замечают тревожную уязвимость: малый бизнес сильно зависит от онлайн-оценок, а подобные атаки могут значительно повлиять на приток клиентов и выручку. Эксперты считают, что такие схемы уже приобрели особенности «отрасли», и их распространённость выросла по всему миру — аналогичные случаи фиксировались в Филадельфии, Лондоне и Нью-Йорке. Платформы пытаются бороться с мошенниками, используя ИИ и ручную модерацию, но признали: мошеннические отзывы — серьёзная проблема для малых предприятий.
Канадский Центр противодействия мошенничеству советует не идти на поводу у вымогателей и всегда обращаться на платформу и в полицию, фиксировать каждый случай. Ключевой поддержкой для пострадавших ресторанов становится местное сообщество, которое помогает восстановить рейтинг позитивными отзывами. Власти Монреаля заявили, что подобным преступлениям нет места в городе, а действующие расследования уже приводят к отмене мошеннических схем и арестам организаторов.
