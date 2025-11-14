Купить жильё в одиночку становится невозможно: всё больше квебекцев объединяются

Цены на недвижимость растут, зарплаты стоят на месте, и всё больше жителей Квебека понимают: мечта о собственном доме в одиночку — недостижима. Выход кажется простым — купить вместе с другом или подругой.

Но за этой идеей нередко скрываются юридические ловушки, способные превратить дружеское соглашение в настоящий кошмар.

Совместная покупка: пример из жизни

Две подруги решают купить дом. Одна вносит 5% первоначального взноса — 12 500 $, другая, более обеспеченная, добавляет 15% — 37 500 $, чтобы вместе достичь необходимых 20%. Они планируют платить ипотеку поровну и при продаже поделить прибыль 50 на 50. На первый взгляд — справедливо.

Но если не оформить нотариальное соглашение о долевой собственности (convention d’indivision), закон Квебека будет считать, что каждая владеет равной половиной дома, независимо от того, кто сколько вложил.

Что говорит закон

По законодательству Квебека, при совместной покупке стороны становятся долевыми совладельцами (copropriétaires indivis). Это значит, что ни одна из них не владеет конкретной частью дома — обе вместе владеют им целиком.

Если не составить нотариальное соглашение, нигде официально не будет указано:

кто сколько вложил при покупке,

как распределяются ипотечные платежи,

какая доля реально принадлежит каждой стороне.

Нотариальное соглашение, стоимостью от 400 до 800 $, позволяет закрепить:

процент собственности каждой стороны;

распределение ипотеки и ежемесячных выплат;

условия перепродажи или выкупа доли;

порядок действий в случае ухода, смерти или конфликта.

Скрытые риски покупки вдвоём

1. Солидарная ответственность.

Банк не делает различий между совладельцами. Если один перестаёт платить, второй обязан покрыть весь долг.

2. Падение рынка.

Если стоимость жилья упадёт, убытки делятся пропорционально долям. Без письменного соглашения это становится источником споров.

3. Смерть или наследство.

В случае смерти доля умершего переходит к его наследникам, а не автоматически к другу-соседу. Поэтому важно заранее составить завещание.

4. Ремонт и улучшения.

Если один из совладельцев вкладывает, например, 30 000 $ в новую кухню, это нужно зафиксировать в соглашении. Иначе выгода от улучшений распределится поровну.

Практические советы

Обговорите все сценарии заранее : что делать, если один хочет продать, переехать или провести ремонт.

Создайте общий банковский счёт , куда будут поступать деньги на налоги, страховку и ремонт.

Ведите письменный учёт расходов — сохраняйте квитанции и таблицы с платежами.

Продумайте план выхода: предусмотреть право первого выкупа или приоритет при продаже доли.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость?

Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG