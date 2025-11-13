Подписаться на рассылку
Olga Ouspenski Ноя 13, 2025

В 2025 году Канада проводит серьезные реформы в иммиграционной политике, направленные на замедление темпов роста населения и изменение структуры рынка жилья и ипотечного кредитования.

Одним из ключевых нововведений стало сокращение числа временных резидентов с целью ограничения их доли до менее 5% населения Канады к концу 2027 года. Это изменение переносит сроки и добавляет неопределённости в краткосрочные прогнозы прироста населения.

Экономист RBC Рэйчел Батталия отмечает, что в 2025 году рост населения составит чуть менее 1%, что соответствует ожиданиям, а дальнейшее снижение временных резидентов будет постепенным.

Сокращение числа временных работников и иностранных студентов приведёт к снижению спроса на аренду и покупку начального жилья, особенно в городах с большим количеством новоприбывших.

Однако одновременно правительство планирует ускорить процедуру получения статуса постоянного резидента для некоторых категорий временных работников, что может немного стабилизировать спрос на жильё и ипотечные кредиты.

Тем не менее, общий эффект от реформ — краткосрочное охлаждение рынка жилья и ипотеки, а также большей нестабильности для участников рынка из-за ежегодного пересмотра иммиграционных целей и непредсказуемости потока прибывающих.

Эти изменения больше всего затронут регионы, зависящие от временных резидентов и студентов, в то время как территории с устоявшимся постоянным населением будут менее подвержены влиянию.

Таким образом, 2025 год станет годом адаптации отрасли к новым реалиям демографии и иммиграции с акцентом на баланс между экономическими потребностями и возможностями инфраструктуры.

