Сводка полиции: ДТП возле школы, пострадал ребенок

Служба полиции Longueuil (SPAL) получила вызов около 17:00 и информацию о столкновении автомобиля и ребенка.
У девочки диагностирован перелом бедра, её срочно доставили в больницу. Как отметил представитель полиции, ее жизнь вне опасности.
Расследование инцидента продолжается, специалисты собирают доказательства и проводят необходимые экспертизы для установления всех причин и обстоятельств происшествия.
Такие случаи подчеркивают необходимость повышения внимательности участников дорожного движения и соблюдения правил безопасности вблизи школьных зон, чтобы предупредить трагедии и защитить детей.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG