Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Выбор редакции Сводка полиции: ДТП возле школы, пострадал ребенок

Сводка полиции: ДТП возле школы, пострадал ребенок

Виктория Христова Ноя 13, 2025 Выбор редакции, Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Оставить комментарий 28 Просмотров

Во вторник возле начальной школы Sainte-Claire в Броcсаре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала девочка.

 

Служба полиции Longueuil (SPAL) получила вызов около 17:00 и информацию о столкновении автомобиля и ребенка.

У девочки диагностирован перелом бедра, её срочно доставили в больницу. Как отметил представитель полиции, ее жизнь вне опасности.

Расследование инцидента продолжается, специалисты собирают доказательства и проводят необходимые экспертизы для установления всех причин и обстоятельств происшествия.

Такие случаи подчеркивают необходимость повышения внимательности участников дорожного движения и соблюдения правил безопасности вблизи школьных зон, чтобы предупредить трагедии и защитить детей.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*