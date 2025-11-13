Сводка полиции: ДТП возле школы, пострадал ребенок

Во вторник возле начальной школы Sainte-Claire в Броcсаре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала девочка.

Служба полиции Longueuil (SPAL) получила вызов около 17:00 и информацию о столкновении автомобиля и ребенка.

У девочки диагностирован перелом бедра, её срочно доставили в больницу. Как отметил представитель полиции, ее жизнь вне опасности.

Расследование инцидента продолжается, специалисты собирают доказательства и проводят необходимые экспертизы для установления всех причин и обстоятельств происшествия.

Такие случаи подчеркивают необходимость повышения внимательности участников дорожного движения и соблюдения правил безопасности вблизи школьных зон, чтобы предупредить трагедии и защитить детей.

