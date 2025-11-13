Подписаться на рассылку
Новости Гостиничный стартап Sonder, основанный в Монреале, объявил о банкротстве
ctvnews

Гостиничный стартап Sonder, основанный в Монреале, объявил о банкротстве

Виктория Христова Ноя 13, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 26 Просмотров

Гостиничный стартап Sonder, основанный в Монреале, объявил о банкротстве и внезапно выселил своих клиентов из апарт-отелей как в Канаде, так и в США и Европе. Причиной стала немедленная ликвидация компании после разрыва соглашения с Marriott International — крупные потери и сложности в интеграции систем привели к «существенным финансовым трудностям» и неспособности продолжать деятельность.

 

Тысячи гостей, включая Вика Рамирес из Нью-Джерси, были застигнуты врасплох: им поступали срочные письма с требованием покинуть номера в течение нескольких часов, а сотрудники узнали о сокращении буквально вместе с постояльцами. Многие остались без крыши над головой и возможности быстро вернуть деньги или найти новое жильё, тем более что поездки планировались заранее для экономии затрат.

Несмотря на обещания Marriott оказать помощь текущим клиентам Sonder и тем, у кого есть ближайшие бронирования, реальной поддержки многим путешественникам и уволенным сотрудникам пока получить не удалось.

Sonder, который появился в 2012 году и быстро приобрел популярность среди сервисов краткосрочной аренды, за последние годы испытывал трудности с интеграцией платформ и выполнением финансовых обязательств. Окончательный удар нанёс разрыв с Marriott — лицензия была прекращена из-за невыполнения соглашения.

Ситуация не новая, она показывает уязвимость даже крупных современных платформ и ставит под вопрос долгосрочную устойчивость подобных моделей бизнеса — особенно на рынке краткосрочной аренды жилья.

 

