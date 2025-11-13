У Cirque du Soleil – новый директор

Британский бизнесмен Mark Cornell назначен новым президентом и генеральным директором Cirque du Soleil с 17 ноября 2025 года.

Он сменит на этом посту Daniel Lamarre, который с апреля 2025 года исполнял обязанности временного генерального директора. Ламарр, возглавлявший компанию почти 20 лет до 2021 года, вернётся к должности исполнительного вице-председателя совета директоров и сосредоточится на развитии глобального бизнеса Cirque du Soleil.

Корнелл имеет богатый опыт в сфере развлечений, искусства класса люкс. Ранее он возглавлял ATG Entertainment, Moët Hennessy USA, Sotheby’s Europe и Krug Champagne. Совет директоров высоко оценил его способность руководить крупными творческими организациями, успехи в области финансового управления и умение развивать бренд и клиентский опыт.

В своём заявлении Mark Cornell отметил:

«Для меня большая честь присоединиться к Cirque du Soleil, мировому символу креативности и инноваций. Я восхищался этой организацией на протяжении многих лет, не только за художественное совершенство, но и за способность объединять культуры и вдохновлять зрителей по всему миру. С нетерпением жду совместной работы с талантливыми командами в Монреале и во многих странах, чтобы написать следующую главу этой удивительной истории.»

Корнелл переедет в Монреаль, где находится штаб-квартира Cirque du Soleil, чтобы лично возглавить компанию в период её трансформации и возрождения после серьёзных испытаний пандемией и сокращением штата.

Это назначение знаменует новый этап для компании, которая продолжает укреплять свои позиции как лидер в области развлечений, инноваций и культурного влияния на международной арене.

