Общество Здоровье, медицина Министр здравоохранения – против бумажной работы врачей
Christian Dube
Министр здравоохранения Квебека Кристиан Дюбе полон оптимизма. Фото из Интернета.

Министр здравоохранения – против бумажной работы врачей

Виктория Христова Ноя 13, 2025 Здоровье, медицина, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 26 Просмотров

Министр здравоохранения Квебека, Christian Dubé, предложил новый проект регуляций, направленных на ещё большее сокращение бумажной работы для врачей и освобождение времени до 310 000 медицинских приёмов ежегодно.

 

 

Правительство François Legault планирует отменить требование медицинского рецепта для возмещения услуг, покрываемых страховщиками, таких как физиотерапия.

Проект регуляций будет опубликован сегодня, в среду, и открыт для общественного обсуждения в течение 45 дней. Эта мера является продолжением Bill 68, принятого осенью 2024 года, который уже ввёл стандартизированную форму для частных страховщиков и отменил необходимость предоставления врачебных справок на больничные до трёх дней.

 

Министр подчеркнул, что облегченное бремя административных задач позволит врачам больше времени уделять пациентам и таким образом улучшить доступность медицинской помощи. С учётом новых и ранее введенных изменений, правительство рассчитывает ежегодно освободить до 590 000 приёмов.

Это важный шаг в борьбе с переутомлением медицинских работников и попытка повысить эффективность здравоохранения в Квебеке, учитывая постоянно растущие потребности населения и ограниченные ресурсы.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

