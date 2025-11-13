Министр здравоохранения – против бумажной работы врачей

Министр здравоохранения Квебека, Christian Dubé, предложил новый проект регуляций, направленных на ещё большее сокращение бумажной работы для врачей и освобождение времени до 310 000 медицинских приёмов ежегодно.

Правительство François Legault планирует отменить требование медицинского рецепта для возмещения услуг, покрываемых страховщиками, таких как физиотерапия.

Проект регуляций будет опубликован сегодня, в среду, и открыт для общественного обсуждения в течение 45 дней. Эта мера является продолжением Bill 68, принятого осенью 2024 года, который уже ввёл стандартизированную форму для частных страховщиков и отменил необходимость предоставления врачебных справок на больничные до трёх дней.

Министр подчеркнул, что облегченное бремя административных задач позволит врачам больше времени уделять пациентам и таким образом улучшить доступность медицинской помощи. С учётом новых и ранее введенных изменений, правительство рассчитывает ежегодно освободить до 590 000 приёмов.

Это важный шаг в борьбе с переутомлением медицинских работников и попытка повысить эффективность здравоохранения в Квебеке, учитывая постоянно растущие потребности населения и ограниченные ресурсы.

