Предложение для STM: все дело в электрических автобусах

Новые исследования, проведённые университетом Concordia, показали, что городское транспортное агентство Монреаля — Société de transport de Montréal (STM) — может сэкономить до 3500 долларов в день, используя электрические автобусы, даже в условиях холодных зим города.

Хотя батарейные электробусы потребляют больше энергии зимой — до 1,7 киловатт-часа на километр, что примерно на 26% выше, чем летом — их эксплуатационные расходы остаются значительно ниже дизельных моделей, экономия достигает 40–60%. Основная причина — более низкая цена электроэнергии в Квебеке по сравнению с дизельным топливом.

Исследователи проанализировали более 66 000 данных по 40 электробусам STM, движущимся по 56 маршрутам. Они отметили, что система регенеративного торможения, возвращающая энергию в аккумулятор, работает эффективнее летом и хуже в феврале из-за низкой температуры и гололёда.

Переход к электротранспорту входит в стратегический план STM: с 2025 года планируется ежегодно закупать около 140 новых электробусов, чтобы к 2040 году полностью электрифицировать автобусный парк. Помимо экономии эксплуатационных расходов, это сократит выбросы парниковых газов более чем на 80%, что является важным вкладом в борьбу с изменением климата.

Использование электрических автобусов также создаёт более комфортные, тихие условия поездок с современными удобствами, такими как кондиционирование, USB-разъёмы в салоне, и места для пассажиров с ограниченными возможностями.

Таким образом, несмотря на зимние вызовы, электробусы — надёжный и экономичный выбор для устойчивого развития общественного транспорта Монреаля.

