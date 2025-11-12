Подписаться на рассылку
Купят ли ваши детей свой дом?

Olga Ouspenski Ноя 12, 2025 Недвижимость

Молодые канадцы подвергают сомнению советы родителей  о покупке собственного дома или квартиры/ кондо, поскольку новые реалии меняют логику молодых покупателей.
Новый опрос показывает, что представители поколения Z (15-28 лет) и миллениалы ( 29-44 года)  переосмысливают финансовые советы, полученные от своих родителей.
Опрос показал, что каждый четвертый канадец  поколения Z (15-28 лет)  считает, что наставления старших поколений больше не актуальны.
Почти половина опрошенных в возрасте 18–34 лет заявили, что советы по покупке жилья не применимы к их обстоятельствам, а более трети подвергли сомнению традиционные взгляды на занятость и доход.
Сегодня молодые люди сталкиваются с совершенно иными финансовыми трудностями, чем их родители: от проблем со стоимостью жизни до подработок в сфере цифровых технологий.

Покупатели, впервые приобретающие жилье, все чаще ищут совета не только по ставкам, но и по управлению финансовой тревогой и неопределенностью в условиях нестабильного рынка.

