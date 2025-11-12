Купят ли ваши детей свой дом?

Молодые канадцы подвергают сомнению советы родителей о покупке собственного дома или квартиры/ кондо, поскольку новые реалии меняют логику молодых покупателей.

Новый опрос показывает, что представители поколения Z (15-28 лет) и миллениалы ( 29-44 года) переосмысливают финансовые советы, полученные от своих родителей.

Опрос показал, что каждый четвертый канадец поколения Z (15-28 лет) считает, что наставления старших поколений больше не актуальны.

Почти половина опрошенных в возрасте 18–34 лет заявили, что советы по покупке жилья не применимы к их обстоятельствам, а более трети подвергли сомнению традиционные взгляды на занятость и доход.

Сегодня молодые люди сталкиваются с совершенно иными финансовыми трудностями, чем их родители: от проблем со стоимостью жизни до подработок в сфере цифровых технологий. Покупатели, впервые приобретающие жилье, все чаще ищут совета не только по ставкам, но и по управлению финансовой тревогой и неопределенностью в условиях нестабильного рынка.

