«Система образования не сломана» — утверждает министр Соня ЛеБель

Виктория Христова Ноя 12, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Образование Оставить комментарий 18 Просмотров

Министр образования Квебека Sonia LeBel заявила, что не намерена «радикально менять систему образования», поскольку считает, что она «не сломана».

На слушаниях в Национальном собрании она отметила, что спустя два месяца на посту у неё нет «больших приоритетов». Основная задача, по её словам, — «успокоить» систему в условиях притока «100 000 новых учащихся с 2018 года» и сложной бюджетной ситуации, которая «тяжела для всех».

LeBel подчеркнула, что не сможет решить все проблемы, но хочет «улучшить жизнь учеников с имеющимися в наличии ресурсами».

Тем временем оппозиционный критик по образованию от партии Québec Solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, на пресс-конференции призвал к «экстренному финансированию» школ, чтобы «отправить финансовое подкрепление в учебные заведения». Он выразил опасение, что кадровый дефицит в образовании будет «гораздо более катастрофическим для Квебека», чем «предполагаемый отток нескольких десятков врачей».

Таким образом, перед министерством стоит задача балансировать между ограниченными ресурсами и растущими потребностями, делая акцент на стабилизации и поддержке системы, в то время как оппозиция требует быстрых и значимых вложений для предотвращения кризиса.

 

