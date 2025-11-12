«Система образования не сломана» — утверждает министр Соня ЛеБель

Министр образования Квебека Sonia LeBel заявила, что не намерена «радикально менять систему образования», поскольку считает, что она «не сломана».

На слушаниях в Национальном собрании она отметила, что спустя два месяца на посту у неё нет «больших приоритетов». Основная задача, по её словам, — «успокоить» систему в условиях притока «100 000 новых учащихся с 2018 года» и сложной бюджетной ситуации, которая «тяжела для всех».

LeBel подчеркнула, что не сможет решить все проблемы, но хочет «улучшить жизнь учеников с имеющимися в наличии ресурсами».

Тем временем оппозиционный критик по образованию от партии Québec Solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, на пресс-конференции призвал к «экстренному финансированию» школ, чтобы «отправить финансовое подкрепление в учебные заведения». Он выразил опасение, что кадровый дефицит в образовании будет «гораздо более катастрофическим для Квебека», чем «предполагаемый отток нескольких десятков врачей».

Таким образом, перед министерством стоит задача балансировать между ограниченными ресурсами и растущими потребностями, делая акцент на стабилизации и поддержке системы, в то время как оппозиция требует быстрых и значимых вложений для предотвращения кризиса.

