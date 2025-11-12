Подписаться на рассылку
Новости Полицейская хроника: несовершеннолетний потерял управление авто и сбил женщину
Police
Полиция Монреаля.

Полицейская хроника: несовершеннолетний потерял управление авто и сбил женщину

Виктория Христова Ноя 12, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия

На севере Монреаля произошёл тревожный инцидент. Полиция провинции Квебек расследует новое происшествие

 

 

Раннем утром вторника сотрудники полиции получили сообщение о тяжело пострадавшей пожилой женщине в доме на Payette Road в Sainte-Julienne, примерно в 70 километрах к северу от Монреаля.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили 73-летнюю женщину с серьёзными травмами. Пострадавшую срочно доставили в больницу, где она находится в крайне тяжёлом состоянии.

Подозреваемым в нападении оказался 14-летний подросток, который был задержан после того, как потерял управление транспортным средством неподалёку от дома жертвы. Сейчас он находится под стражей и вскоре должен предстать перед судом в городе Joliette.

Представители полиции Sûreté du Québec (SQ) воздерживаются от комментариев относительно точного характера травм и не раскрывают отношений между подозреваемым и пострадавшей. Расследование продолжается, чтобы установить все обстоятельства и мотивы происшествия.

 

