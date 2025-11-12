Полицейская хроника: несовершеннолетний потерял управление авто и сбил женщину

На севере Монреаля произошёл тревожный инцидент. Полиция провинции Квебек расследует новое происшествие

Раннем утром вторника сотрудники полиции получили сообщение о тяжело пострадавшей пожилой женщине в доме на Payette Road в Sainte-Julienne, примерно в 70 километрах к северу от Монреаля.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили 73-летнюю женщину с серьёзными травмами. Пострадавшую срочно доставили в больницу, где она находится в крайне тяжёлом состоянии.

Подозреваемым в нападении оказался 14-летний подросток, который был задержан после того, как потерял управление транспортным средством неподалёку от дома жертвы. Сейчас он находится под стражей и вскоре должен предстать перед судом в городе Joliette.

Представители полиции Sûreté du Québec (SQ) воздерживаются от комментариев относительно точного характера травм и не раскрывают отношений между подозреваемым и пострадавшей. Расследование продолжается, чтобы установить все обстоятельства и мотивы происшествия.

