Хоккеист Александр Могильный введен в Зал хоккейной славы

Российский нападающий Александр Могильный официально введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Торжественная церемония состоялась накануне, 11 ноября 2025 года. Из-за невозможности присутствовать лично, Могильный обратился по видеосвязи из Хабаровска.

В своей речи он подчеркнул особое значение этого события в своей жизни:

«Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! С радостью приветствую вас из Хабаровска, который является жемчужиной востока нашей великой России. Участие в этом увлекательном мероприятии вместе с другими достойными людьми наполняет меня чувством глубокой благодарности. Я признателен не только за эту высокую честь, но и за удивительный путь, который привел меня сюда.»

Он с теплотой и трепетом отметил, что увидеть свою фамилию в ряду легендарных хоккеистов — это честь, которая даже превосходит мечты:

«Вы знаете, я не люблю очень поздние или слишком ранние звонки. Но в три часа ночи на моем телефоне высветился номер с кодом Торонто. Я сразу понял, что произошло нечто особенное. Разволновался, уже не мог снова заснуть. Видеть свою фамилию в одном ряду с Харламовым, Тарасовым, Фетисовым, канадцем Лемье — это то, о чем я даже мечтать не мог. Мое включение в Зал славы лишний раз доказывает величие советского хоккея.»

Решение о его введении было объявлено еще 24 июня 2025 года, но Александр Могильный являлся кандидатом на эту честь с 2009 года. Его выдающаяся карьера включала выступления за множество клубов НХЛ, в том числе «Баффало Сейбрз», «Ванкувер Кэнакс», «Торонто Мейпл Лифс» и «Нью-Джерси Девилз», с которым он выиграл Кубок Стэнли в 2000 году. Он провел 990 матчей регулярного чемпионата, набрав 1032 очка (473 гола и 559 передач), что ставит его на четвёртое место по результативности среди российских игроков НХЛ.

В составе сборной СССР Могильный выиграл золото Олимпиады 1988 года и чемпионата мира 1989 года. Он стал первым российским игроком, который покинул СССР ради выступлений в НХЛ, и первым россиянином, ставшим капитаном клуба НХЛ.

Торжественное включение Могильного в Зал хоккейной славы стало заслуженным признанием его огромного вклада в развитие мирового хоккея и вдохновением для будущих поколений спортсменов.

Этот момент навсегда останется яркой вехой в истории мирового хоккея.

